Natürlich ist es laut bei einer Veranstaltung mit kleinen Kindern. An diesem Tag aber ganz besonders. Vielleicht ist es die Aufregung, dass zum ersten Mal im neuen Jahr das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek öffnet. Zwischendurch muss Vorleserin Maren Scherfenberg sogar um Ruhe bitten.

„Ein gewisser Geräuschpegel gehört dazu. Ich versuche dann einfach, mit meiner Stimme durchzudringen“, sagt Scherfenberg mit einem Augenzwinkern. Eigentlich richtet sich das Bilderbuchkino, das aus dem Vorlesen und einer Diaschau besteht, an Kinder ab einem Alter von vier Jahren. „Diesmal waren auch viele Geschwister dabei, die noch Babys und Kleinkinder sind.“

Geschichten mit Mama Muh sind beliebt

Vielleicht lag die Lautstärke aber auch daran, dass die von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin ausgesuchten Geschichten so interessant waren. „Mama Muh geht immer“, sagt Scherfenberg und lacht. Mama Muh, das ist eine ziemlich lustige Kuh, die immer viel Schabernack im Kopf hat und sich an keine Regeln hält – und auch im Winter bei Eis und Schnee gern auf dem Spielplatz auf der Rutsche sitzt. „Mama Muh spielt Sommer“ lautete die Erzählung, in der die Kuh mit einer befreundeten Krähe allerhand Abenteuer erlebt. Außerdem las Scherfenberg die Geschichte „Der kleine Igel und die rote Mütze“ vor. Als Schutz vor der Kälte passt dem Igel die Mütze nicht, seine Stachel sind im Weg. Da bedarf es schon der Hilfe von einem schlauen Fuchs, der dem Igel später die Mütze zurückbringt.

Das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek ist beliebt wie eh und je. Quelle: Stephan Hartung

40 Jungen und Mädchen zusammen mit Müttern oder Großeltern nahmen am Bilderbuchkino teil. „Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr werden. Offenbar spricht es sich rum. Und viele junge Familien gibt es ja auch in Gehrden“, sagt Scherfenberg, die auch Rückmeldungen erhielt von Eltern, die zum ersten Mal das Bilderbuchkino besucht haben.

Bilderbuchkino gibt es seit 20 Jahren

Wer das Bilderbuchkino verpasst hat, sollte sich Donnerstag, 13. Februar, vormerken. Dann gibt es wieder kleine Geschichten für Kinder in der Stadtbibliothek, als Vorleserin fungiert dann Karin Wüppen. Sie hat vor 20 Jahren das Bilderbuchkino ins Leben gerufen. Mittlerweile findet die Veranstaltung in der Bücherei im Rathaus einmal pro Monat statt, beim Vorlesen wechseln sich Wüppen und Scherfenberg alle vier Wochen ab. Der Eintritt ist jeweils frei, die Stadtbibliothek sammelt aber immer Spenden für das Aegidius-Haus auf der Bult in Hannover, das behinderten Kindern und Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit bietet.

