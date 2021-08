Hannover

Der Auftrag der Kunst? „Dinge in Verbindung zu bringen“, sagt der Bildhauer Hartmut Stielow. Er wurde in Benthe in der Region Hannover geboren, wo er als junger Mann bei Hannes Meinhard seine Leidenschaft für die künstlerische Bearbeitung von Stahl entdeckte. Heute arbeitet er wieder ganz in der Nähe, in einem Atelier im Rittergut Erichshof. 1977 begann Stielow ein Studium an der Universität der Künste in Berlin, das er als Meisterschüler des international renommierten Bildhauers Bernhard Heiliger beendete.

„Eigentlich war meine gesamte Studienzeit eine Assistenz bei Heiliger“, sagt Stielow. Seine Liebe zum Stahl habe er mit zu ihm nach Berlin gebracht: „Heiligers Eisenzeit begann, nachdem wir zum ersten Mal zusammen auf dem Schrottplatz waren.“ In der eigenen Kunst habe er – fasziniert von Franz Bernhard, der stets Holz und Cortenstahl kombinierte – nach einem Material gesucht, das er selbst dem Stahl gegenüberstellen könnte. Schnell legte er sich auf hellen Granit fest. Bis heute. „Das langweilt mich nie, das trägt immer Gültigkeit in sich“, sagt Stielow.

Neue Kunst in alten Gärten

Seine Auseinandersetzung mit Stein und Stahl, mit Vertikalen und Horizontalen, Balance und Kontrast, Proportionen und Geometrien ist dabei abstrakt geblieben. Er habe stets Heiligers Rat zum Thema Abstraktion und Gegenständlichkeit an den Schüler und Assistenten beherzigt: „Wenn du in deiner Arbeit ein Eichhörnchen erkennst, dann hast du schon verloren.“ Stielow liebt aber gerade auch die Unterschiedlichkeit künstlerischer Herangehensweisen und Perspektiven. Deshalb gründete er vor 17 Jahren das „Sculpture Network“, das international verschiedenste Positionen dreidimensionaler Kunst vernetzt.

Hartmut Stielow mit dem neuen Katalog, der eine Übersicht über sein bisheriges Werk bietet. Quelle: Tim Schaarschmidt

So ein Austausch sei doch wesentlich, sagt er: „Wir müssen uns kennenlernen und uns Dinge mit auf den Weg geben, müssen die Kunst öffnen und vermitteln, Vorhänge aufziehen.“ Aus dieser Haltung heraus wurde Stielow auch zum Kurator des Ausstellungsprojektes „Neue Kunst in alten Gärten“, bei dem er gemeinsam mit dem Kollegen Hannes Malte Mahler zwischen 2004 und 2016 siebenmal auf den Lenther Rittergütern junge und etablierte Künstler zusammenbrachte.

„vorwärts nach hoch“

Die Parameter von Stielows eigener Kunst bleiben bei alldem seit 40 Jahren zeitlos konstant, ob er sie nun in Shanghai installiert, in Tennessee oder in Hannover. „Das schärft meinen Blick auf Details“, erklärt er. Das Verhältnis von Stahl und Stein ist über die Jahre klarer geworden, konsequenter im gegenseitigen Halten und Anlehnen, Stützen und Stemmen, Konterkarieren und Ausgleichen. Der jetzt erscheinende retrospektive Katalog „Tragen + Lasten“ zeigt Kontinuitäten und Entwicklungen anhand von Arbeiten, die zwischen 1982 und 2020 entstanden, viele davon wurden 2017 in der gleichnamigen Ausstellung in der Marktkirche fotografiert.

„vorwärts nach hoch“: Stielows Skulptur steht seit 2019 auf dem hannoverschen Hanomag-Gelände. Quelle: Tim Schaarschmidt

Allen gemeinsam ist der Ursprung des Granits, den Stielow seit seiner Studienzeit aus einem Steinbruch in der Lausitz bezieht. Zumindest diese Tradition hat ein Ende – das Gelände wurde im vergangenen Jahr weitgehend verfüllt. „Die nächsten Arbeiten müssen kleiner werden oder aus einem anderen Material“, sagt Stielow. Der letzte große Stein aus dem Bruch fand seinen Weg in die aktuelle großformatige Arbeit des Künstlers: Das fünf Meter hohe Objekt „vorwärts nach hoch“ steht seit knapp zwei Jahren vor dem neuen Technologiezentrum der Firma Komatsu auf dem Hanomag-Gelände.

Es demonstriert eindrucksvoll, wie Stielows Arbeiten in einen Raum eingreifen können, indem sie Strukturen andeuten und Blicke lenken – aber auch, wie sie sich auf einen Ort einlassen können, auf dessen Vergangenheit und Zukunft. „Der Stein neigt sich ganz leicht in die Skulptur hinein und betont ihr Kraftzentrum“, sagt Stielow. Den Statiker, der ihm das alles ausgerechnet hat, habe er schon 1985 bei der Aufstellung von Heiligers Arbeit „Deus ex machina“ am Leibnizufer in Hannover kennengelernt, die er als Assistent mitgebaut hat. Auch solche Verbindungen machen Stielows Kunst aus.

Der Katalog „Tragen + Lasten“ von Hartmut Stielow mit 82 Abbildungen ist ab sofort für 25 Euro im Buchhandel erhältlich.

Von Thomas Kaestle