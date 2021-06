Gehrden

Ungewohntes Ambiente im Gehrdener Bürgersaal: Der zentrale Raum im Rathaus ist in ein kleines Aufnahmestudio umgewandelt worden. Scheinwerfer sind aufgebaut, eine Kamera postiert, ein Computer dient als Mischpult, ein Teil des Saals wird blau angestrahlt, und im Zentrum der Kulisse steht ein blaues Sofa. Und darauf hat Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) Platz genommen.

Im 20. Jahr ihres Bestehens tourt die Region Hannover mit einem blauen Sofa durch die Städte und Gemeinden und lädt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Regionsvertreterinnen und -vertreter zum Plausch über Themen ein, die in den Kommunen anliegen. Nun also Gehrden.

Neubau am Klinikum ist alternativlos

Gemeinsam mit dem Regionspräsidenten Hauke Jagau (SPD) diskutiert und plaudert Mitendorf unter anderem über den geplanten Ersatzneubau am Klinikum Robert Koch in Gehrden. Beide sind sich einig: Der Neubau ist ein großer Gewinn für die Burgbergstadt. Und er ist notwendig.

„Die Abläufe in Krankenhäusern haben sich in den vergangenen Jahren rasant verändert“, sagt Jagau. Die einzelnen Fachabteilungen würden übergreifend zusammenarbeiten. „Diese medizinische Arbeitsweise muss optimiert werden“, so Jagau. Dass dieses Millionenprojekt und die etwa dreijährige Bauzeit nicht ohne Kritik bei den Anwohnern bleibt, können Jagau und Mittendorf verstehen. Die Sorgen der Anlieger würden den Baustellenverkehr, Lärm und Staub sowie die Parksituation betreffen. „Wir nehmen das ernst“, sagt Mittendorf.

Das Gespräch zwischen Hauke Jagau und Cord Mittendorf wird live im Internet übertragen. Quelle: Dirk Wirausky

Das macht auch Jagau. Das Krankenhaus liege in einem Wohnbereich, da seien Beeinträchtigungen während der Bauphase nicht zu verhindern. Doch Jagau verspricht: „Die Gesamtsituation rund um das Klinikum wird sich nach Fertigstellung des Neubaus nicht ändern.“

Unabhängig davon begrüßt Mittendorf die Investitionen in den Standort. „Das Klinikum ist der größte Arbeitgeber der Stadt, und es ist für uns unverzichtbar“, sagt er. Das Klinikum habe eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Zumal die gute ärztliche Versorgung ein Standortvorteil für Gehrden sei. „Für viele Menschen ist es ein Kriterium, um in die Stadt zu ziehen“, sagt Mittendorf, der zudem noch eine besondere Beziehung zu dem Krankenhaus hat. Er wurde dort geboren.

Bebauungsplan muss verabschiedet werden

Im Oktober soll das Bebauungsplanverfahren mit einem Satzungsbeschluss im Rat abgeschlossen werden. Ein entscheidender Akt. „Ohne Änderung des Plans wird es in Gehrden dauerhaft kein Krankenhaus geben“, betont Jagau.

Weitere Themen des etwa 70-minütigen Gesprächs, das von Christina Kreutz moderiert und in der Spitze von etwa 60 Interessierten bei Youtube verfolgt wird, sind die Digitalisierung und die Breitbandversorgung sowie, na klar, die Corona-Pandemie. Jagau gibt zu, dass es ihm schwergefallen sei, eine Ausgangssperre erlassen zu müssen, und für ihn seien die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich nicht durchweg nachvollziehbar gewesen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo sieht Mittendorf Gehrden in 20 Jahren?

Auf die Frage, wo Mittendorf Gehrden in 20 Jahren sieht, antwortet er, dass er sich wünsche, dass der Schulstandort durch den Bau zweier neuer Grundschulen, einer neuen Mensa sowie der Modernisierung von Gymnasium und Oberschule gefestigt werde. Er hoffe zudem, dass das Klinikum auch in 20 Jahren noch in Gehrden ist. „Ich wünsche mir auch, dass wir die Pandemie hinter uns lassen, dass wir immer Platz für Geflüchtete haben und dass das ehrenamtliche Engagement der Bürger nicht nachlässt“, so Mittendorf.

Übrigens: Wer den Talk nicht live verfolgen konnte, kann dies jederzeit im Internet nachholen – unter www.youtube.com/watch?v=KlfWUuZwkyw

Von Dirk Wirausky