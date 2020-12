Ronnenberg/Gehrden

Die Stadtverwaltungen in Ronnenberg und Gehrden erinnern daran, dass in diesem Jahr kein Feuerwerk verkauft werden darf. Wer böllern will, darf dies nur mit Altbeständen aus den vergangenen Jahren tun. Während in Gehrden keine darüber hinaus gehenden Beschränkungen erlassen wurden, gelten in Ronnenberg zusätzlich Verbotszonen, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf.

„Wir haben diese Liste gemeinsam mit der Feuerwehr und der Polizei abgestimmt“, erklärt Dietmar Volker, Teamleiter Öffentliche Sicherheit im Empelder Rathaus. Die Verwaltung hat die Liste anschließend bei der Region Hannover eingereicht, die sie gemeinsam mit der für Silvester geltenden Verfügung veröffentlichen wird.

Die Liste der Verbotszonen in Ronnenberg

In Ronnenberg sind folgende Böllerverbotszonen festgelegt worden:

Stadtteil Ronnenberg: Parkplatz Edeka-Markt Ladage (Über den Beeken), Parkplatz Netto-Markt ( Normannische Straße), Parkplatz Gemeinschaftshaus (Weetzer Kirchweg), Buswendeschleife (Lange Reihe) und der Kirchhof um die Michaeliskirche.

Stadtteil Empelde: Parkplatz E-Center, ( Chemnitzer Straße), Parkplatz Rewe-Markt ( Berliner Straße), Grünfläche zwischen Berliner Straße und Am Rathaus, Parkplatz Dienstleistungszentrum ( Ronnenberger Straße), Parkplatz Hagebeumarkt (In der Beschen), Stadtbahnendhaltestelle inklusive Park and Ride-Platz, Gelände der Marie-Curie-Schule inklusive Ententeich und Bezierkssportanlage, Rathausgelände (In der Beschen/Hansastraße) und der Bereich um den Rodelberg.

„Der Krisenstab der Stadt Gehrden hat sich in seiner letzten Sitzung gegen die Einrichtung von sogenannten Böllerverbotszonen in Gehrden ausgesprochen“, berichtet Sandra Dreier, Fachbereichsleitung Ordnung und Bürgerdienste. Sie verweist auf geltende Verordnungen. Unter anderem habe das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat vom Abbrennen von Silvesterfeuerwerk im Jahr 2020 dringend abgeraten. Ebenso warnen Ärzte und Kliniken vor der Zündung von altem Feuerwerk.

„Bislang haben die Gehrdener Bürgerinnen und Bürger Vernunft und Disziplin im Umgang mit den Corona-Regeln bewiesen, sodass der Krisenstab davon ausgehen kann, dass dies auch in der Silvesternacht so sein wird“, erklärt Dreier.

Von Uwe Kranz