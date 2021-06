Gehrden

Eines steht fest: Es wird am Freitag, 4. Juni, ein temperamentvoller Auftakt auf der Waldbühne am Gehrdener Berg. Dafür garantieren die Musiker von Brazzo Brazzone. Um 19 Uhr legt die Italo-World-Groove Brass Band aus Hannover mit ihrem „Bläsersound wie Dynamit“ los. Karten gibt es nicht mehr. Das Konzert ist ausverkauft.

Die Vorbereitungen auf das Konzert auf dem Gelände des Polizeihundesportvereins sind nahezu abgeschlossen. Die Bühne steht, die Stühle werden am Nachmittag akkurat aufgestellt, das Wetter scheint zu passen und die Vorfreude bei den beiden Veranstaltern Malte Losert und Marcel Szot ist groß.

Malte Losert (links) und Marcel Szot haben das Programm für die Waldbühne zusammengestellt. Quelle: Dirk Wirausky

Beiden ist am Tag vor dem Konzert die Erleichterung anzumerken. „Wir haben eine Punktladung hingelegt“, sagt Losert mit Blick auf die neue Corona-Verordnung. Vor vier Wochen hätten sie noch Schweißperlen auf der Stirn gehabt angesichts der Unsicherheit, ob die Inzidenzwerte so fallen würden, dass das Programm auf der Waldbühne auch tatsächlich wie geplant stattfinden könne. „Doch wir können am Freitag guten Gewissens starten“, sagt Losert. Die Besucher müssen keinen Schnelltest mehr vorlegen, am Eingang werden sie allerdings registriert. Zudem müssen sie eine Maske tragen, wenn sie sich auf dem Gelände frei bewegen. Am Sitzplatz ist das nicht nötig.

Hocherfreut sind Losert und Szot auch über die Unterstützung von zwölf Sponsoren. Ohne sie sei solch eine Veranstaltungsreihe nicht machbar. Frank Glaubitz lobt im Namen der Sponsoren das Engagement der beiden Macher. „Sie haben aus widrigen Bedingungen ganz viel gemacht“, sagt der Avacon-Kommunalreferent auch mit Blick auf das vergangene Jahr, als erstmals im ehemaligen Obstgarten der Üstra ein Musik- und Kulturprogramm veranstaltet wurde. „Ich bewundere diesen Mut und es ist großartig, dass Sie es wieder gewagt haben“, sagt Glaubitz zu Losert und Szot. Darüber hinaus sei es ein großer Beitrag dazu, die Kulturszene zu beleben. Frank Rohde von der Firma Rohde-Fensterbau hofft, dass das Programm auf der Waldbühne zu einer festen Einrichtung auf dem Gehrdener Berg wird.

Fast alle Events ausverkauft

Und so ist aus der „Idee eines Grillabends“ schon im zweiten Jahr eine über Gehrden hinaus beachtete Veranstaltung geworden. Der Beleg: Nahezu alle Events sind ausverkauft. Aktuell bedeutet das, dass 250 Besucher auf das Gelände dürfen. „Vorerst“, sagt Szot. Sollte sich die Ausgangslage weiter verbessern und sich das Infektionsgeschehen entspannen, würden die Zahl der Besucher erhöht – falls es erlaubt werde.

Großartig Durchschnaufen können die Veranstalter nach dem Auftakt am Freitag nicht. Bereits am Sonnabend, 5. Juni, geht es weiter. Dann steht die Band „Bäm“ auf der Bühne. Auch diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft, genauso wie am nächsten Freitag, 11. Juni, das A-Capella-Ensemble Vocaldente. Bis September sind zwölf Acts geplant. Das Programm der Waldbühne ist auf www.waldbuehne-gehrden.de zu finden.

Bei den Veranstaltungen gibt es Flammkuchen, Bratwurst, Brezeln, Brötchen und Kaltgetränke zu kaufen. Unterstützt werden Losert und Szot, denen viele ehrenamtliche Helfer zur Seite stehen, dabei von der Gehrdener Gaststätte Hischhus.

Von Dirk Wirausky