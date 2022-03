Gehrden

Ob Stadtfest, Waldbühne oder Kindermühle: Wenn jemand in Gehrden für Feste und Veranstaltungen steht, dann ist es Malte Losert. Nun betritt der 38-Jährige für ihn Neuland. Als parteiloser Kandidat tritt er für die Gehrdener CDU als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im September an. Dass die Wahl der Christdemokraten auf den bekannten Gehrdener statt auf jemanden aus den eigenen Reihen fällt, ist durchaus eine Überraschung.

Kulturelles Engagement: Malte Losert (links) und Marcel Szot haben das Programm für die Waldbühne zusammengestellt. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Für die CDU hingegen ist die Sache klar. „Malte Losert ist der Richtige für unser Rathaus,“ sagt der Stadtverbandsvorsitzende Thomas Spieker. „Er kann organisieren, das hat er bewiesen in der Kulturlandschaft, in den Sportvereinen, beim bürgerlichen Engagement.“ Es brauche nach acht Jahren jemanden, der das Rathaus anders steuere und die 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen könne. So stimmte der CDU-Stadtverband denn auch einstimmig für den 38-Jährigen, obwohl dieser kein Parteibuch hat. Man respektiere, dass Kommunalverwaltung nicht mit Lokalpolitik gleichzusetzen sei, so Spieker. Es gebe zwischen der CDU und ihrem Kandidaten genügend Schnittmengen. So konnte sich der Gehrdener letztlich gegen zwei Mitbewerberinnen durchsetzen.

Losert will Probleme selbst anpacken

Losert selbst hatte sich im Vorfeld lange Gedanken über eine Kandidatur gemacht. Die Idee sei im Sommer vergangenen Jahres gereift. „So eine Entscheidung trifft man nicht zwischen Tagesschau und Tatort“, sagt Losert, der mit seiner Frau und zwei Söhnen in Gehrdens Kernstadt lebt. Doch er kritisiere stets viel und sei am Ende immer zu dem Schluss gekommen, dass er das Problem gern selbst anpacken wolle.

Kreatives Duo: Malte Losert (rechts) und Marcel Szot vom Verein Burgbergfreunde wollen in der alten Kindermühle Kultur anbieten. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Erfahrung im Anpacken hat Losert in vielerlei Hinsicht, nicht nur aufgrund seines Engagements für Sport, Event und Kultur. Seit 2014 ist er in der ILE-Region aktiv, die die ländliche Entwicklung vorantreibt. Hauptberuflich arbeitet der 38-Jährige in der Sportentwicklung des Landessportbunds Niedersachsen. „Ich sehe mich dadurch schon aus der Verwaltung kommend“, antwortet er auf die Frage, ob es ein Nachteil sei, dass er keine Verwaltungserfahrung mitbringe. Die Arbeit im Rathaus sei eine ähnliche Aufgabe.

Dass die CDU mit Losert einen bekannten Gehrdener ins Rennen um das höchste Amt in der Verwaltung schickt, erinnert an das Jahr 2014, als die SPD mit dem amtierenden Bürgermeister Cord Mittendorf einen verwaltungsfremden, aber bürgernahen Kandidaten aufstellte. Spieker widerspricht jedoch der Annahme, dass die Christdemokraten nun eine ähnliche Strategie verfolgen. „Wir brauchen kein fishing for compliments“, betont er. Losert sei die logische und moderne Fortsetzung in der Reihe der letzten CDU-Bürgermeister Heinrich Berkefeld und Hermann Heldermann. Und es sei eine wichtige Eigenschaft zu wissen, was in der Bürgerschaft läuft.

Fördermittelmanagement steht im Fokus

Davon hat Losert sich während seiner vielen Engagements ein umfassendes Bild machen, aber auch Vergleiche ziehen können. „Ich sehe zum Beispiel, was unsere Nachbarkommunen so machen und denke mir immer, dass das auch für Gehrden schön wäre,“ sagt er. Als Bürgermeister wolle er einen besonderen Fokus auf das Fördermittelmanagement legen. Vieles ließe sich umsetzen, doch bislang sei versäumt worden, Anträge zu stellen und Geld abzurufen.

So müsse es etwa Freizeitplätze für Kinder und Jugendliche geben. Der Bolzplatz an der Grundschule Am Langen Feld sei entfernt worden, eine Ausgleichsfläche gebe es aber nicht. „Hier müssen wir doch die Fördermittel nutzen. Die Jugendpflege wäre offen dafür“, weiß Losert und betont, dass gerade in den vergangenen zwei Jahren der Nachwuchs wenig Lobby gehabt habe. Der viel diskutierte Outdoorplatz sei ihm in diesem Zusammenhang ein Herzensprojekt, das zeitnah umgesetzt werden müsse.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zielgruppen früh einbinden

Weitere wichtige Themen sind für den 38-Jährigen die Wirtschaftsförderung („Um Firmen bei ihren Nachwuchssorgen zu helfen, muss die Stadt neuen Familien die Vielfalt präsentieren“), die Stärkung der Dorfgemeinschaftshäuser, um die Attraktivität der Ortschaften zu erhalten, die Etablierung eines Sport- und eines Kulturrings mit festen Ansprechpartnern aus dem Rathaus sowie eine bessere Außendarstellung der Stadt, um die Kaufkraft nach Gehrden zu holen. Und weil all das eine bessere Kommunikation untereinander erfordert, will Losert die Zielgruppen einbinden, um frühzeitig ins Gespräch zu kommen. „Ich will einen – untereinander, miteinander.“

Die Wahl zum Gehrdener Bürgermeister ist am Sonntag, 25. September. Eine mögliche Stichwahl wurde für den 9. Oktober terminiert.

Von Sarah Istrefaj