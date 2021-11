Gehrden

Angesichts der hohen Corona-Infektionsraten haben die Fraktionen der CDU und der Bündnisgrünen einen Antrag an die Verwaltung formuliert, um geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionswelle zu ergreifen. Den Fraktionen sei es wichtig, dass die Sitzungen im Rathaus nicht wieder ausschließlich in Hybridform durchgeführt werden, heißt es in einem Papier. Sitzungen in Präsenz seien wichtig, um eine entsprechende Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Deshalb wollen sie die 2-G-Regelung einführen.

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und CDU beauftragen die Verwaltung, den Zugang zu Rats- und Fachausschusssitzungen sowie anderen Sitzungen und Veranstaltungen nach der 2-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte oder Genesene) zu organisieren. Ungeimpfte Ratsmitglieder sollen künftig nur noch online an den Sitzungen teilnehmen dürfen. Den Bürgerinnen und Bürgern solle die Teilnahme an den Sitzungen über einen Livestream ermöglicht werden.

Vorgaben der Region erfüllen

Aus Sicht der CDU und der Grünen entspreche dieser Antrag den Vorgaben der Region. Bereits seit längerer Zeit könne jedem Impfwilligen ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden. Angesichts der Tatsache, dass die Coronainfektionen aktuell rasant steigen, sei es geboten, nur noch geimpften oder genesenen Personen den Zutritt zu städtischen Veranstaltungen zu ermöglichen. Mit der 2-G-Regel sei ein verlässliches und planungssicheres Handeln über den Winter möglich.

Zuletzt fanden die Sitzungen mit Ausnahme der konstituierenden Ratssitzung weitgehend im sogenannten Hypridformat statt; Bürgerinnen und Bürgen können den Gremien per Livestream folgen, aber nicht in Präsenz an den Sitzungen teilnehmen

Von Dirk Wirausky