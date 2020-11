Gehrden

Die Zahl der nachweislich an Corona infizierten Menschen ist auch von Montag auf Dienstag weiter gestiegen. Aktuell sind am Dienstag, 24. November, 41 Fälle vom Gesundheitsamt gemeldet worden. Am Montag waren es noch 39 Fälle.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen – von 148,7 am Montag auf 181. Damit liegt Gehrden an der Spitze aller 21 Regionskommunen. Gefolgt wird Gehrden von Langenhagen mit einem Inzidenzwert von 128. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich am Burgberg 113 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag waren es noch 107 Menschen.

Von Lisa Malecha