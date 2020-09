Hannover

Bei Eltern mit Kindern an der Oberschule Gehrden führen widersprüchliche Informationen des Gesundheitsamts der Region Hannover zu Verunsicherung. Die Behörde hat der Schule am Freitag per E-Mail mitgeteilt, dass es einen bestätigten Covid-19-Fall an der Einrichtung gibt. Die Schulleitung schickte die Information an die Eltern weiter. Ihre eigenen Kinder gelten als direkte Kontaktpersonen (K-1) und müssen deshalb bis 7. Oktober in häuslicher Quarantäne bleiben. Betroffen sind zwei komplette Jahrgänge: die Sechstklässler und die Achtklässler. Das steht im Begleitschreiben der Schule an die Eltern.

Quarantäneanordnung – und Entwarnung in der HAZ

Ungefähr zeitgleich informierte die Region die HAZ Freitag darüber, dass es an der Oberschule Gehrden keinen positiv auf Covid-19 getesteten Fall gebe – lediglich zwei Schulkinder seien als K-1-Kontakt unter Quarantäne. Die Redaktion vermeldete dies online – und die Eltern mit Kindern in Quarantäne wunderten sich.

„Uns hat das verunsichert. Wir haben uns gefragt, was denn nun stimmt“, berichtet Melanie Schönke, Elternsprecherin einer 6. Klasse. Die Schule hatte Kinder aus den sechsten Klassen in Absprache mit dem Gesundheitsamt bereits im Lauf der Woche in einer Art freiwillige Quarantäne geschickt. Die E-Mail vom Freitag setzte die offizielle Quarantäne in Gang.

Eltern sind verunsichert

Manche Eltern reagierten angesichts der verwirrenden Infos jetzt mit Ärger und auch Irritation. „Eine Familie hat die Teilnahme an einer Hochzeitsfeier ausfallen lassen, eine andere eine Geburtstagsfeier abgesagt“, berichtet Andreas Hoffmann, dessen Kind ebenfalls betroffen ist. Nun fragen sie sich, ob sie ihre Kinder zu Unrecht in Quarantäne halten.

Und das Ganze hat weitere Auswirkungen: Einige Eltern können Montag nicht arbeiten gehen, weil sie in Gesundheitswesen und Ernährungsbranche beschäftigt sind. Ihre Arbeitgeber verlangen, dass Mitarbeiter mit Kontakt zu K-1-Personen zu Hause bleiben. „Die Lohnfortzahlung erfolgt allerdings nur, wenn das Gesundheitsamt eine schriftliche Bestätigung in Briefform schickt“, berichtet Melanie Schönke.

Region verweist auf Gültigkeit der Mitteilung an die Eltern

Regionssprecherin Christina Kreutz betont angesichts des Wirrwarrs, dass die schriftlich vorliegenden Informationen des Gesundheitsamts gelten. Zu widersprüchlichen Aussagen könne es kommen, weil zahlreiche Mitarbeiter zeitgleich weiter an Fällen arbeiten. „Jede Information, die wir herausgeben, bildet immer nur den Sachstand zum jeweiligen Zeitpunkt ab, der schnell wieder überholt sein kann, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben.“

Von Bärbel Hilbig