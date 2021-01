Gehrden

Die gute Nachricht aus dem Impfzentrum der Region Hannover hat das Haus Gehrden am Donnerstagnachmittag erreicht: Am Sonntag, 31. Januar, sollen in der Senioreneinrichtung Haus Gehrden an der Schulstraße 180 Bewohner und Mitarbeiter die erste von zwei Impfungen gegen das Corona-Virus erhalten. „Wir sind sehr froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Einrichtungsleiter Jens Paul. Ab 9 Uhr will das mobile Impfteam mit seiner Arbeit beginnt.

Das Haus Gehrden stand nach einem Corona-Ausbruch in den vergangenen Tagen im Fokus der Corona-Statistiken der Stadt. Aktuell seien im Haus Gehrden rund 20 Personen erkrankt – Tendenz fallend, so der Leiter der Senioreneinrichtung. „Die Zahl von 40 Infizierten, die kürzlich in der Öffentlichkeit grassierte, war zu keiner Zeit erreicht worden. Das war definitiv eine Falschmeldung‘“, sagt Paul.

Bürokratie ist Herkulesaufgabe

Er selbst hatte sich schon lange festgelegt: „Ich gehe als Heimleiter selbstverständlich mit gutem Beispiel voran und lasse mich impfen. Ich sehe darin aktuell die einzige Chance, dass wir die hohen Infektionszahlen reduzieren können, um Schritt für Schritt wieder zurück in ein einigermaßen normales Leben zu kommen“, sagt er. Etwa 80 Prozent aller Bewohner und Mitarbeiter haben ihre Impfbereitschaft schriftlich mitgeteilt. Doch vor der ersten Spritze, werden die Impfwilligen erst noch von einem Amtsarzt in Augenschein genommen. Erst danach darf die die Impfung erfolgen.

Speisesaal wird Impfzentrum

Vier Frage- und Einwilligungsbögen mussten alle Bewohner und Mitarbeiter ausfüllen, ehe sie sich anmelden konnten. „Eine bürokratische Herkulesaufgabe, die viel, viel Zeit und Arbeitseinsatz für uns aus der Verwaltung, die Pflegekräfte, aber auch die Angehörigen und natürlich den noch selbstbestimmenden Bewohnern gekostet hat“, kritisiert Paul.

Als improvisiertes Impfzentrum soll der Speisesaal des Hauses genutzt werden. Dort wird es auch eine Beratungsecke geben, wo Fachkräfte noch offene Frage beantworten, aufklären und informieren können. Alle Personen, die ihre Wohnbereiche aber aus gesundheitlichen Gründen oder eingeschränkter Mobilität nicht verlassen können, werden dort geimpft, wenn sie sich dazu angemeldet haben.

Infektionszahlen gehen zurück

Indes sind die die Infektionszahlen in der Stadt nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover von Donnerstag auf Freitag stark zurückgegangen. Aktuell sind demnach noch 50 Menschen in Gehrden mit dem Coronavirus infiziert. Tags zuvor waren es noch 71. Seit Ausbruch der Pandemie sind 290 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag ist dagegen gegenüber Mittwoch nur leicht zurückgegangen: von 244,6 auf 238,2. Gehrden hat damit auch weiterhin den höchsten Inzidenzwert der Regionskommunen. Der Inzidenzwert für die gesamte Region Hannover beträgt 130,3. Er ist entscheidend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

Von Uwe Kranz