Gehrden

Das mobile Impfteam kommt im Auftrag des Gesundheitsamtes der Region Hannover in der nächsten Woche zweimal nach Gehrden.

Geimpft wird am Montag, 21. Februar, und am Mittwoch, 23. Februar, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Zusätzlich wird unter dem Titel Feierabendimpfen am Mittwoch, 23. Februar, ein Angebot in der Zeit von 17.30 bis 21 Uhr gemacht.

Spezieller Termin für Kinder

Darüber hinaus gibt es ein spezielles Angebot ausschließlich für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Jungen und Mädchen in diese Altersgruppe können sich am Sonnabend, 26. Februar, von 10 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Für das Kinderimpfen ist eine Anmeldung über das Impfportal des Landes auf www.impfportal-niedersachsen.de nötig. Alle Impfungen finden im Vierständerhaus (direkt neben dem Rathaus), Kirchstraße 5, statt.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, werden Impfwillige gebeten, ihre Impfunterlagen möglichst im Vorfeld selbst auszudrucken und vollständig auszufüllen. Diese können in ihrer jeweils aktuellsten Fassung auf www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html heruntergeladen werden.

Von Dirk Wirausky