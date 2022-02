Gehrden

Seit zwei Wochen dürfen auch die Apotheken in Niedersachsen eine Impfung gegen das Coronavirus anbieten. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Während einer Umfrage stellt sich heraus: Die Gehrdener Apotheker würden sich gern beteiligen – es fehlt aber meist an einfachen Voraussatzungen.

In der Raths-Apotheke finden keine Impfungen statt. „Dazu fehlen uns die räumlichen Möglichkeiten“, sagt eine Mitarbeiterin. Denn die Impfungen müssten in einem separaten Bereich erfolgen. Vom Apothekerverband sei man zwar angeschrieben worden, man habe aber wegen der Notwendigkeit eines separaten Bereichs abgelehnt – und nicht nur deswegen: Bevor man mit den Impfungen hätte starten können, wäre eine Schulung der Mitarbeiter durch Verband oder Kammer notwendig gewesen. Die Lyra-Apotheke führt ebenfalls keine Impfungen gegen das Coronavirus durch.

Die Raths-Apotheke in Gehrden macht beim Impfen nicht mit. Quelle: Stephan Hartung

„Haben hier drei Ärzte, die Impfungen verabreichen können“

Auch in der Burgberg Apotheke ist die räumliche Situation das größte Hindernis – und das betrifft nicht nur den zu schützenden Bereich, wo die Impfung passiert. „Wir bräuchten auch einen Raum, in dem sich die Impflinge 15 Minuten hinsetzen können, bevor sie dann gehen können“, sagt Tim Kasperczyk. Ansonsten, sagt der Leiter der Burgberg Apotheke, würde er es machen. Die Burgberg Apotheke befindet sich an einem kleinen Einkaufszentrum, auch Ärzte sind hier untergebracht. Und das ist auch für Kasperczyk auch ein Argument. „Wir haben hier in diesem Bereich drei Ärzte, die Impfungen verabreichen. Dadurch würde es für uns keinen Sinn machen, ebenfalls zu impfen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar steige derzeit die Anzahl der Impfstoffbestellungen wieder an, sagt Kasperczyk, der jedoch von einer Kundin berichtet. „Sie wollte sich den zweiten Booster abholen – und hat das ohne Probleme sofort und ohne Wartezeit hier bei einem Arzt erhalten.“ Insgesamt sei in hiesiger Region die Infrastruktur gut. Tim Kasperczyk zieht zum Vergleich Mecklenburg-Vorpommern heran. In ländlichen Region sei ein Arzt für eine hohe Anzahl von Patienten zuständig, der schaffe keine zusätzliche Impfung. Dort sei also die zusätzliche Unterstützung durch Apotheken sinnvoll.

Nachfrage der Kunden nach Impfungen ist groß

In der Stadt-Apotheke würde Leiter Wilko Struckmann gern Impfungen anbieten – unabhängig von den Ärzten in der Umgebung. „Je mehr man impft, umso besser. Ich sehe das als Beitrag zur Volksgesundheit.“ In seiner Apotheke sei die Nachfrage groß, eben weil bei den Ärzten oft nicht sofort ein Termin zu bekommen sei. Impfungen bieten Struckmann und seine Mitarbeitenden aber trotzdem nicht an. Der Grund sind auch hier die fehlenden Räumlichkeiten.

Wilko Struckmann ist Leiter der Stadt Apotheke in Gehrden. Hier gibt es keine Impfungen, aber in seiner Filiale in Springe. Quelle: Sarah Istrefaj (Archiv)

Dabei hängt es teilweise schon an Kleinigkeiten. Eine Vorgabe lautet, dass der potenzielle Raum für Beratung und Impfung einen Fußboden hat, der leicht zu wischen ist und daher den Hygienevorgaben entspricht. „Wir haben bei uns noch Teppichboden. Ich habe für alle Fälle mal einen Fußbodenleger bestellt, um mich mal zu informieren, wie das umsetzbar ist und was es kosten würde.“ Im Labor der Apotheke wäre der benötigte Fußboden zwar vorhanden – Impfungen im Labor verbietet aber die Apotheken-Verordnung.

Alle benötigten Voraussetzungen liegen aber in Springe vor, wo Struckmann die Alte Deister Apotheke betreibt. Dort starten die Impfungen am kommenden Dienstag. „Ich habe erstmal Dosen für zwölf Impfungen bestellt. Dann werden wir schauen, wie das angenommen wird.“

Von Stephan Hartung