Gehrden

Es ist fast eine magische Zahl: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden liegt am Montag bei 0. Am Freitag hatte sie noch 6,4 betragen. Erstmals seit vielen Monaten ist der Wert damit auf 0 gesunken. Gehrden ist aktuell eine von fünf Kommunen in der Region Hannover mit diesem Wert. Die Inzidenz in der Region Hannover wird aktuell mit 11,8 angegeben.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region hat es seit Freitag keinen neuen Corona-Fall in Gehrden gegeben. Aktuell sind noch drei Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 563 Gehrderinnen und Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet.

Von Dirk Wirausky