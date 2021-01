Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Gehrden über das Wochenende wieder gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover sind von Freitag bis Montag 21 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet worden. Aktuell sind 65 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 275 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz hat sich in Gehrden über das Wochenende ebenfalls wieder deutlich erhöht. Am Montag liegt sie bei 212,4 (Freitag: 141,6). Nur Sehnde weist in der Region mit 223,0 eine höhere Inzidenz auf. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover wird mit 134,9 angegeben. Nur dieser Wert ist ausschlaggebend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

Anzeige

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 25.148 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind bislang 21.533 Personen als genesen aufgeführt. 538 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben. Am Montag sind laut Gesundheitsamt 3294 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky