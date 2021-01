Corona: Inzidenzwert in Gehrden hat sich halbiert

Gehrden

Entspannung, aber keine Entwarnung: Von Donnerstag auf Freitag ist die Zahl der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in Gehrden leicht gestiegen. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes gibt es am Freitag vier Neuinfektionen im Stadtgebiet, eine Person ist genesen. Aktuell sind 55 Corona-Fälle gemeldet; seit Ausbruch der Pandemie sind im Stadtgebiet 254 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Wie Bürgermeister Cord Mittendorf am Donnerstag in der Ratssitzung mitteilte, sind zwei Gehrdener aufgrund einer Corona-Infektion gestorben.

Deutlich gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden. Sie hat sich von 283,2 am Donnerstag auf 141,6 am Freitag halbiert. Allerdings: Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen keine Rolle. Es ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 24.704 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 20.929 Personen als genesen aufgeführt. 532 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Am Freitag galten 3243 Menschen in der Region als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover bei 156,9.

Von Dirk Wirausky