Corona: Inzidenzwert in Gehrden liegt unter 50

Gehrden

Am Dienstag steht Gehrden dort, wo die Bundesregierung gerne in der gesamten Republik hinmöchte: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 50. Nach Angaben der Region beträgt der Wert für die Stadt 45,1. Nur Springe und Wennigsen stehen aktuell noch besser da. Am Montag lag der Wert in Gehrden noch bei 57,9, vor einer Woche bei 148,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die gesamte Region Hannover liegt am Dienstag bei 112,4.

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt für Dienstag keine Neuinfektion im Stadtgebiet gemeldet. Die Zahl der aktuellen Fälle ist von 30 auf 26 zurückgegangen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Gehrden 304 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 28.108 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 24.860 Personen als genesen aufgeführt. 669 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2579 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky