Gehrden

Eben noch Hochinzidenzgebiet, nun im vermeintlichen grünen Bereich. Innerhalb von nur einer Woche ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Gehrden von 212,4 am Gründonnerstag auf 77,2 am heutigen Freitag gesunken. Zum Vergleich: Die Inzidenz in der Region Hannover liegt aktuell bei 105,7.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes hat sich von Donnerstag auf Freitag nur eine Person im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert; gleichzeitig gelten zwölf Gehrdener als genesen. Aktuell sind noch 38 Menschen am Burgberg mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 482 Gehrdener positiv auf das Virus getestet worden.

Die Region Hannover weist allerdings nach wie vor darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Die Aussagekraft der Zahlen sei deshalb äußerst gering, sagte ein Sprecher.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 39.716 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.086 Personen als genesen aufgeführt. 942 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2688 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky