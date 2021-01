Gehrden

Positive Entwicklung: Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Donnerstag keine Neuinfektionen für Gehrden gemeldet. Im Gegenteil: Acht Personen sind genesen. Aktuell gibt es im Stadtgebiet 52 Corona-Fälle, davon mehr als 30 im Seniorenheim. Darüber hinaus gebe es in Gehrden laut einer Regionssprecherin keine Auffälligkeit beziehungsweise eine Häufung von Corona-Fällen an einem Ort. Dennoch weist Gehrden die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in der Region auf. Sie liegt am Donnerstag bei 283,2 (Mittwoch: 296,1).

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 24.437 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 20.658 Personen als genesen aufgeführt. 516 Menschen sind infolge einer Corona-Infektion verstorben. Am Donnerstag sind 3263 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region bei 168,3. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Es ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region von Bedeutung.

Von Dirk Wirausky