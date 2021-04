Gehrden

Jasmin Holz ist die Erleichterung anzumerken. Sie zählt zu den etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Gehrdener Kindertagesstätten, die im Vierständerhaus am Mittwoch Vormittag ihre erste Impfung gegen den Covid-19-Virus erhalten hat.

„Die vergangenen Wochen und Monate waren alles andere als entspannt“, sagt Holz. Und das, obwohl aufgrund der verordneten Notbetreuung nur kleine Kindergruppen betreut werden mussten. Umso glücklicher sei sie, dass sie nun die erste Impfung bekommen habe. „Ich habe mich gefreut, als ich den Termin erhalten habe“, sagt die Erzieherin aus dem Margarethen-Kindergarten.

Auch Silke Schrank ist zufrieden. „Wir als Erzieherinnen haben ungeschützten Kontakt zu Kindern“, sagt die Leiterin der Klax-Einrichtung am Wald. Da sei die Gefahr groß, sich anzustecken. Die Impfung gebe nun Sicherheit. „Ich denke, alle kommen entspannter zur Arbeit“, sagt sie. In sechs Wochen erfolgt die zweite Impfung.

Reibungsloser Ablauf

Im Vierständerhaus ist der Ablauf reibungslos. Drei Stationen müssen die Impfwilligen durchlaufen. Nach der Anmeldung geht es mit dem Impfpass an einen Tisch zum Arztgespräch. Danach verabreicht Oliver Höhn routiniert den Impfstoff. In Sekundenschnell hat Höhn die Dosis gespritzt. Jasmin Holz hat nichts gemerkt. „Es tat nicht weh“, sagt sie.

Im Fernsehen sähen die Kanülen oftmals groß aus, erzählt Höhn, der schon mehr als 1000 Corona-Impfungen verabreicht hat. Nach der Spritze müssen die frisch Geimpften noch die vorgeschriebene obligatorische Viertelstunde abwarten, bevor sie entlassen werden.

Mitarbeiter der Johanniter impfen im Vierständerhaus den Impfstoff Moderna. „Alle, die wollen, werden geimpft“, sagt André Erpenbach, Gehrdens Erste Stadtrat. Für ihn ist es ein absolut notwendiges Angebot für die Erzieherinnen und Erzieher. Das Wort „Angebot“ betont er. „Es gibt keine Pflicht, sich impfen zu lassen“, sagt er. Koordiniert wird der Termin von Laura Hettich. „Alle sind gut gelaunt“, sagt sie städtische Mitarbeiterin. Der Schutz für die Erzieherinnen und Erzieher sei wichtig. Ausfälle habe es bei der Impfung nicht gegeben.

Ende eines langen Prozesses

Für Erpenbach ist die Impfung vorerst das Ende eines langen Prozesses. Begonnen habe es mit der Maskenpflicht, dann mussten spezielle medizinische beziehungsweise FFP2-Masken getragen werden, es folgten Testangebote und nun die Impfung. Insgesamt sind laut Erpenbach die Betreuungseinrichtungen in Gehrden bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen. Lediglich die Kita Langes Feld, die größte Einrichtung im Stadtgebiet, musste vor vier Wochen wegen mehrerer Corona-Fälle schließen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Kinder waren in Quarantäne.

Geimpft wurde am Mittwoch auch das Personal der Grundschule Am Langen Feld. Bereits vor elf Tagen waren die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grundschule Am Castrum an der Reihe. Probleme gab es im Nachgang der Impfung – verabreicht wurde der Impfstoff Bointech – dort übrigens nicht. Alle hätten sie gut überstanden, so die Schule.

Ab Mai sollen auch die Feuerwehrleute in Gehrden geimpft werden. Dies hat am Mittwoch der Gehrdener SPD-Regionsabgeordnete Henning Harter mitgeteilt. Bisher konnten Einsatzkräfte der Feuerwehren nicht geimpft werden, da sie der Prioritätengruppe 3 zugeordnet sind. Allerdings: Die Impfung soll zwar ab dem 1. Mai grundsätzlich möglich sein, richtet sich aber weiterhin nach der Verfügbarkeit des Impfstoffes und der Zahl der Personen auf der Warteliste. Harters Parteikollege Jürgen Buchholz fordert alle Aktiven in der Feuerwehr auf, „sich mit ihren Teams beim Impfzentrum zu melden, um Termine vereinbaren zu können.“ Die Impfungen erfolgten dann vor Ort im Impfzentrum oder durch den Einsatz von mobilen Impfteams.

Vier neue Corona-Fälle im Stadtgebiet

Derweil ist der Zahl der Corona-Fälle im Gehrdener Stadtgebiet am Mittwoch wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt hat vier Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 22 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 500 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder: von 70,8 am Dienstag auf 77,2 am Mittwoch. Die Inzidenz in der Region Hannover liegt aktuell bei 136,4.

Von Dirk Wirausky