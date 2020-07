Redderse

In einem geschlossenen Raum zu proben, hält Traudl Mücke noch nicht für angebracht. Das ist der Leiterin des Liederkranzes in Redderse schlicht zu riskant. Die meisten der zehn Sängerinnen und Sänger in ihrem Chor gehörten schließlich der Corona-Risikogruppe an. Es sei daher nach wie vor wichtig, vorsichtig zu handeln, denn vor allem beim Singen würden viele Aerosole ausgestoßen, erklärt Mücke. Darum wird nur im Freien geprobt. Doch auch dabei sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig.

Für Mücke war klar: Hinter einem Mund-Nasen-Schutz zu singen funktioniert nicht. Es musste also eine Alternative her, um die Gesundheit der Mitglieder zu schützen. Vor rund vier Wochen kam die Chorleiterin dann auf eine besondere Idee.

Plastikschirm statt Mund-Nasen-Schutz

„Ich habe im Internet diese Plastikschirme bestellt, die Ärzte auch oft tragen“, sagt sie. Den Ring binde man sich einfach um den Kopf, schon habe man eine Scheibe vor dem Gesicht. „Die sind in der Größe verstellbar und sehr leicht“, erklärt Mücke. Es sei außerdem problemlos möglich, eine Brille darunter zu tragen. Auch der Ton beim Singen werde durch eine solche Scheibe kaum verändert. „Und preislich liegen die bei 4,95 Euro pro Stück. Eine Maske ist ja etwa genau so teuer – ich kann das anderen wirklich nur ans Herz legen.“

Ein weiterer Punkt, den Mücke bezüglich der Sicherheit nennt, ist der Probenort. Geschlossene Räume wie das Dorfgemeinschaftshaus, in dem sich die Gruppe normalerweise trifft, kämen derzeit nicht infrage. „Aber wir haben nun auch dazu eine tolle Alternative.“

Chorproben in Scheunen

In den vergangenen Wochen hätten mehrere ortsansässige Landwirte freundlicherweise ihre Scheunen zur Verfügung gestellt, berichtet sie. „Teilweise sind die dann überdacht, falls es mal regnet.“ Anwohner seien auch keine in der Nähe. „Wir stören also niemanden“, erzählt sie begeistert.

In der Anfangszeit der Corona-Krise sei die Gruppe eisern gewesen, erinnert sich Mücke. Die Kommunikation habe sich auf Whatsapp-Nachrichten beschränkt. „Ich habe auch mal Noten in die Briefkästen gesteckt und per Whatsapp was vorgesungen, was die Leute dann Zuhause üben konnten. Ich habe nicht locker gelassen“, berichtet Mücke. Sie ist überzeugt davon, dass zu viel verloren gegangen wäre, wenn der Kontakt komplett weggefallen wäre.

Denn gerade die älteren Menschen bräuchten Austausch, etwas zu tun und ein Hobby, das sie fit hält. „Chor ist da so toll“, schwärmt die Leiterin der Gruppe. Man muss lesen, sich den Text merken, und das Singen schult die Atmung.“ Umso größer sei nun die Freude, dass es endlich weitergehe. „Und so, wie der Liederkranz die Proben derzeit organisiert, fühlen wir uns alle sicher“, sagt Mücke zufrieden.

Von Janna Silinger