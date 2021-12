Gehrden

In Gehrden gibt es auch in dieser Woche zwei Impfangebote; eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Am Montag, 6. Dezember, und am Mittwoch, 8. Dezember, kommt im Auftrag des Gesundheitsamtes der Region Hannover ein mobiles Impfteam in das Vierständerhaus an der Kirchstraße. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr gegen Corona impfen lassen. Es können jeweils etwa 150 Impfung ausgeführt werden.

Wartezeiten einplanen

Wer sich an einem der Standorte impfen lassen will, sollte auf wetterfeste Kleidung achten. Es kann zu Wartezeiten kommen. Darüber hinaus sind das Impfbuch und der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Darüber hinaus bitte die Region Hannover darum, die notwendigen Einverständniserklärungen möglichst vorher ausdrucken und auszufüllen. Die Formulare sind im Internet auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.htm zu finden.

Von Dirk Wirausky