Gehrden

„Es ist alles eine Herausforderung, aber wir müssen damit umgehen“, sagt Saskia Struckmeyer, zweite Konrektorin an der Oberschule Gehrden, über das Coronavirus, das den Alltag an den vier Gehrdener Schulen bestimmt. Gut liefen die täglichen Testungen. „Die Kinder setzen es gut um. Sie sind es ja auch schon länger gewohnt“, sagt Struckmeyer. Der Krankenstand an der Oberschule hält sich in der Schülerschaft sowie unter den Lehrkräften in Grenzen. „Alles soweit im Rahmen“, sagt die zweite Konrektorin.

An der Oberschule Gehrden ist die neue Virus-Variante "eine Herausforderung". Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Lob für umsichtige Eltern

An der Grundschule Am Castrum gibt es zunehmend Corona-Fälle in der Schülerschaft, sagt Schulleiterin Nina von Zimmermann. „Aber wir haben umsichtige und verantwortungsvolle Eltern, die dies sofort melden und die Kinder zu Hause lassen.“ Daher gebe es auch keine Hotspots in den Klassen, geschweige denn den Fall, dass Schüler ins Distanzlernen geschickt würden. „Aktuell ist alles gut, wir haben keine Pläne für Halbierungen der Klassen.“ Von Zimmermann lobt aber nicht nur die Eltern. „Bei den Kindern klappt die Maskenpflicht super. Sie verhalten sich sehr professionell“, sagt sie. Nach Kenntnis der Schulleiterin sind auch viele Jungen und Mädchen ihrer Grundschule bereits geimpft. Bei den Lehrkräften gibt es sogar schon einen Vollschutz. „Hier haben wir eine Quote von 100 Prozent.“

Viele Projekte sind in der Warteschleife

An der Grundschule Am Langen Feld sind aktuell alle Lehrer gesund, nur ein Kind ist an Corona erkrankt und zu Hause. „Und bei diesem Fall handelt es sich um ein Kind, dass schon in den Weihnachtsferien positiv und seitdem noch gar nicht wieder in der Schule war“, sagt Schulleiterin Stefanie Diemert. Dass vorerst trotzdem Veranstaltungen abgesagt werden, versteht sich angesichts der Pandemie-Lage von selbst. „Unsere Faschingsfeier lassen wir ausfallen, für die Kinder ist das natürlich bedauerlich“, sagt Diemert. Aktuell seien sogar 19 Projekte in der Warteschleife. Mit dem sogenannten iPad-Führerschein kann immerhin ein Projekt stattfinden, da jeweils neun Schüler in drei Gruppen aufgeteilt und von den drei Schulpraktikanten betreut werden. Auch Sport- und Schwimmunterricht steht weiterhin auf dem Stundenplan.

An der Grundschule Am Castrum nehmen die Omikron-Fälle in der Schülerschaft zu. Die Schulleiterin lobt die umsichtigen Eltern. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Elf Corona-Fälle am MCG

Am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) gab es laut Schulleiter Christian Schmidt im bisherigen Schuljahr 50 Corona-Fälle in der Schülerschaft und fünf unter den Lehrkräften. „Das klingt auf das gesamte Schuljahr gesehen nicht viel. Aber zuletzt gab es einen Anstieg, seit Omikron überall durchschlägt.“ Vergangene Woche gab es elf Fälle am MCG. Einen Notfallplan müsse man noch nicht aktivieren. „Aber wir sind nicht weit davon entfernt“, sagt Schmidt. Gedanklich hat der MCG-Leiter aber mögliche Szenarien schon durchgespielt, schließlich könnten auch Lehrer erkranken. „Wir werden dann versuchen, vorrangig den Unterricht in den Jahrgängen fünf und sechs aufrechtzuerhalten. In höheren Jahrgängen könnte man die Schüler auch für einen Tag ins Distanzlernen schicken“, sagt Schmidt.

Von Stephan Hartung