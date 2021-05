Gehrden

Die Stadt Gehrden behält in der Region Hannover einer Sonderstellung. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 25,2 unter allen Kommunen die mit Abstand niedrigste. Im Vergleich zum Donnerstag ist diese Zahl sogar noch einmal um rund 20 Punkte gefallen. Direkte Auswirkungen auf den Alltag in der Burgbergstadt hat das allerdings nicht. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Es ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut täglich veröffentlicht. In der Region liegt er aktuell bei 112,2.

Das Gesundheitsamt hat für Gehrden einen neuen Corona-Fall registriert. Gleichzeitig gelten aber weitere sieben Personen als genesen und wurden aus der Statistik gestrichen. Aktuell sind demnach noch 22 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 543 Bürgerinnen und Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Uwe Kranz