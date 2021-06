Gehrden

Für Gehrden hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Da aber auch zwei Personen als genesen gelten und aus der Statistik gestrichen werden konnten, sind nach wie vor sieben Menschen im Stadtgebiet mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 559 Gehrderinnen und Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt unverändert. Wie am Montag liegt sie in Gehrden am Dienstag bei 25,7. Der Inzidenzwert der Region Hannover beträgt aktuell 28,2.

Von Dirk Wirausky