Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle schwankt in Gehrden nach wie vor. Nach Angaben des Gesundheitsamtes haben sich im Stadtgebiet über das Wochenende zwei weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Gleichzeitig sind fünf Gehrdener genesen. Aktuell sind 14 Personen infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 329 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von Freitag auf Montag gesunken: von 70,8 auf 57,9. Die Inzidenz in der Region Hannover wird aktuell mit 107,6 angegeben.

Die Region Hannover registriert derzeit eine Verschiebung des Infektionsgeschehens in den Altersgruppen. So ist die Zahl der infizierten 80-Jährigen und Älteren deutlich rückläufig. Die altersbezogene Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt mit einem Wert von 94,8 erstmals seit 16 Wochen wieder unterhalb der Inzidenz der Gesamtbevölkerung in der Region Hannover. Ein sichtbarer Anstieg betrifft die Zehn- bis 19-Jährigen. Im Videostatement auf https://youtu.be/E-bm9QknzIY nimmt Regionspräsident Hauke Jagau dazu Stellung.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 31.797 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 28.461 Personen als genesen aufgeführt. 780 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben. Aktuell sind 2556 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky