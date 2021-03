Gehrden

Gelungener Auftakt einer neuen Testoffensive: Auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Supermarkt in Gehrden haben die Region Hannover und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Montag zum ersten Mal in einer Regionskommune eine mobile Corona-Teststation aufgebaut und massenhaft kostenlose Schnelltests angeboten. Das neue Modell der Gesundheitsbehörde löste enormen Andrang aus. Die ehrenamtlichen Helfer des DRK nahmen im Minutentakt neue Anmeldungen für einen Rachenabstrich entgegen. Vor der Station bildeten sich lange Schlangen. Die Bilanz nach rund drei Stunden: Von insgesamt 225 getesteten Personen war laut Region niemand mit dem Coronavirus infiziert.

50 Meter lange Schlange schon zum Auftakt

„Wir werden ab sofort zweimal pro Woche an verschiedenen Standorten in der Region eine mobile Teststation aufbauen“, sagte Regionsmitarbeiter Kaj Haverbusch kurz vor dem Auftakt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich nahe dem Testpavillon schon eine etwa 50 Meter lange Schlange gebildet. Für den Start der neuen Testoffensive hatte sich die Behörde bewusst einen Platz in Gehrden ausgesucht. „Wegen des höchsten Inzidenzwertes einer Stadt in der gesamten Region“, sagte Haverbusch. Demnach lag am Montag der Wert für die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden bei einer Ansteckungsrate von mehr als 334 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Die nächste Kommune, in der die Teststation aufgebaut wird, stehe noch nicht fest.

Der Betreiber des Supermarktes hatte kurzfristig den Parkplatz für die Teststation zur Verfügung gestellt. „Der Standort ist bestens geeignet – gut erreichbar, genügend Platz, Stromanschluss“, nannte der Regionsmitarbeiter die Auswahlkriterien. In welchen Kommunen die Region die Schnelltests noch anbiete, werde kurzfristig von den jeweiligen Infektionslagen abhängig gemacht.

„Ich will jetzt wissen, ob ich Corona habe“

Unter den Wartenden herrschte trotz des großen Andrangs keine spürbare Aufregung. „Ich möchte für einen Tag Gewissheit haben, ob ich infiziert bin“, sagte eine Frau. Ein Ehepaar mit Kind verwies auf eine bevorstehende Betreuung des Schulkindes durch die Großmutter. „Die Oma wäre Risikopatientin, deshalb wollen wir sicher gehen, dass niemand von uns sie anstecken kann“, sagte der Vater. Eine 23-jährige Frau äußerte sich besorgt: „Mein Schwiegervater ist wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne, und mein Partner hatte Kontakt zu ihm“, beschrieb die junge Frau ihre Lage als sogenannte Kontaktperson zweiten Grades. Ein 37-Jähriger aus Gehrden gab zu: „Mir geht es seit einer Woche schlecht – mit Halsschmerzen und so. Ich will jetzt wissen, ob ich Corona habe.“

DRK erfasst Personaldaten nur nach positivem Test

Für die Tests hatte die Region mit einer Einheit des DRK-Katastrophenschutzes aus Empelde routinierte ehrenamtliche Kräfte an der Seite. „Wir betreiben in Empelde für die Region auch ein Drive-in-Modell als Teststation“, sagte DRK-Helfer Frank Holthaus. Kurz darauf war Petra Glatter aus Gehrden die erste Testperson, bei der DRK-Helfer Carsten di Palma einen Rachenabstrich nahm. Anschließend ging es drei Stunden lang zügig für jede Testperson nach dem gleichen Schema weiter: Personalausweis vorzeigen, zwei Meter weiter auf einen Stuhl setzen, Maske ab, Mund auf, Stäbchen rein, die Station wieder verlassen und in der Nähe warten. „Wir erfassen nur dann Personaldaten, wenn ein Test positiv ist“, betonte Holthaus. Die infizierte Person werde dannn auch zur Veranlassung eines sogenannten PCR-Tests an einen der anwesenden Mitarbeiter des Gesundheitsamtes verwiesen.

Auf dem Parkplatz bilden sich lange Schlangen.

Dafür dass die Tests dennoch jeder Person zugeordnet werden konnten, sorgte ein Dokumentationssystem mit individuellen Nummern. „Jede Probe erhält einen Identifikationsaufkleber, wird anschließend etwa 15 Sekunden lang in einer Speziallösung gedreht und dann auf eine der Plastikboxen geträufelt“, erläuterte ein DRK-Helfer das Verfahren. Nach etwa zehn Minuten sei auf den Teststreifen das Ergebnis ablesbar. „Dann kann sich jeder nach Vorlage seiner Nummer das Ergebnis abholen“, sagte der Ehrenamtliche. Eine Bescheinigung werde nicht ausgestellt.

Bevor die Testboxen wieder eingezogen wurden, konnte aber jeder Getestete seinen Ausweis danebenlegen und ein Handyfoto machen. Laut DRK ist möglicherweise später geplant, mit Bescheinigungen über einen negativen Test die Teilnahme von Veranstaltungen und den Besuch von Einzelhandel oder Gastronomie zu ermöglichen. „Dann soll ein Test für 24 Stunden gelten“, erklärte ein Helfer. Für die erste Testperson hatte die Ungewissheit 35 Minuten nach ihrer Anmeldung ein Ende: „Kein Corona – negativ“, sagte sie erleichtert.

Bürgermeister kündigt strenge Kontrollen an

Einen Besuch stattete der Teststation auch Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) ab. Er sei sehr erfreut über das Angebot, sagte er. Wegen des hohen Inzidenzwerts der Stadt äußerte sich Mittendorf besorgt. Die Gesundheitsbehörde stufe die Situation in Gehrden als „diffuse Lage ohne speziellen Hotspot“ ein. Er fordere daher alle Bürger auf, sich an die Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten, sich bei Corona-Symptomen zu isolieren und Kontakt mit dem Hausarzt aufzunehmen. „Ich habe den Ordnungsdienst angewiesen, im Stadtgebiet die Einhaltung der Regeln genau zu überprüfen“, sagte der Bürgermeister.

Von Ingo Rodriguez