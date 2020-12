Gehrden

Der Griff zum Fläschchen mit Desinfektionsmittel ist bei Claudia Hamann automatisiert. Wenn sie mit dem Auto beim Patienten ankommt, wenn sie auf die Klingel drückt, wenn sie den Türgriff anfasst – immer tröpfelt die 33-jährige Altenpflegerin anschließend etwas von ihrem Desinfektionsmittel auf die Hände und verreibt es sorgfältig.

Während viele Gehrdener zu Hause bleiben, um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen, besucht die Mitarbeitende der Ambulanten Pflegedienste Tag für Tag ihre Patienten zu Hause. Homeoffice ist in ihrem Job keine Option.

Intensiver Kontakt zu den Kollegen fehlt

Seit sechs Jahren versorgt Claudia Hamann Patienten in der ambulanten Pflege der Sozialstation Gehrden. Für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen hat sich der Berufsalltag wegen der Pandemie immens erschwert. „Es fängt schon damit an, dass wir die Masken tragen und es einigen Kunden schwer fällt, uns zu verstehen“, sagt die Gehrdenerin. Außerdem fehle der auf das Minimum reduzierte Kontakt zu den Kollegen. Dieser sei oft ein Ventil für die Pflegekräfte, wenn mal etwas nicht so laufe, wie gehofft.

Zeitgleich den nötigen Abstand einzuhalten und gleichzeitig eine gute Versorgung zu gewährleisten, sei nicht einfach, sagt sie. Die Mund-Nasen-Bedeckung störe vor allem beim Duschen der Patienten im warmen Badezimmer. Die Maske sei dann gleichermaßen nass von Wasserdampf und vom Schweiß. „Natürlich wechsle ich die Maske sofort“, sagt Hamann. Sie sei nach dem Einsatz froh, vor der Tür ohne den Mund-Nase-Schutz kurz durchatmen zu können. „Das ist unser Vorteil gegenüber einem Pflegeheim“, erklärt sie.

Pflegekräfte freuen sich über Wertschätzung

Sie habe selbst keine Angst sich anzustecken, sondern eher davor, die Kunden anzustecken. Ihre Familie und sie halten sich an die Vorgaben und meiden die sozialen Kontakte. „Das fällt uns wirklich nicht leicht und ist meinen Kindern auch nicht einfach zu erklären. Aber ich finde, die Kinder, nicht nur meine, jammern weniger als wir Erwachsenen“, stellt sie fest. Sowohl privat als auch beruflich fehle ihr die Nähe zu anderen Menschen. Fast jeder fühle sich doch nach einer ernst gemeinten Umarmung besser.

Obwohl die Umstände für die ambulanten Altenpfleger in Zeiten der Corona-Krise besonders schwierig sind und sie sich um die Gesundheit ihrer Patienten, sowie um ihre eigene Gesundheit sorgen, will Hamann weitermachen. Auch, weil sie für viele der Hilfsbedürftigen die einzige Bezugspersonen ist.

Umso mehr freut sie sich, dass ihre Arbeit in diesen Tagen besonders wertgeschätzt wird: „Das Lächeln und Strahlen ist immer die schönste Belohnung. Und zusammen ein paar Faxen zu machen und herzhaft zu lachen, gehört einfach dazu“, erzählt sie.

Die Kunden und sie fühlten sich dann besser und oft vergessen sie dann auch kurz, wie anstrengend für sie die Pflege war. „Nicht für jeden ist es einfach, am Waschbecken zu stehen und sich zu waschen. Oft ist das ein großer Kraftaufwand“, sagt Hamann.

Pandemie ändert nichts an der Liebe zum Beruf

Zur Altenpflege sei sie gekommen, als sie mit ihrem ersten Kind in Elternzeit gewesen sei. „Ich wollte gerne wieder nebenbei ein wenig flexibel arbeiten“, beschreibt die staatlich geprüfte Physiotherapeutin den Berufswechsel.

Eine sehr gute Freundin habe sie dann zu sich ins Pflegeheim als Aushilfe geholt. Da sie auch Pflege in der Ausbildung gelernt habe, sei ihr das Betätigungsfeld nicht fremd gewesen. „Schnell habe ich gemerkt, wie toll dieser Beruf ist und ich in diesem bleiben möchte“, sagt sie. Das habe sich auch in der Pandemie nicht geändert.

Die Dankbarkeit der Kunden sehe sie trotz der Maske an den strahlenden Augen. „Das entschädigt mich für die ganzen Anstrengungen und macht mich tief im Herzen einfach glücklich“, betont Hamann.

Von Heidi Rabenhorst