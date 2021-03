Gehrden

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Gehrden über das Wochenende enorm in die Höhe geschnellt. Das Gesundheitsamt meldete am Montagmittag einen Wert von 173,8. Derart rasant ist der Wert gestiegen, weil der Region 17 neue Fälle gemeldet wurden. Noch am Freitag, 12. März, hatte der Inzidenzwert bei 70,8 gelegen.

Einen Hotspot gibt es laut Christoph Borschel von der Region Hannover aber nicht. „Es gibt drei Fälle an zwei Schulen, Kitas sind nicht betroffen. Und auch aus Firmen oder Altenheimen wurde uns nichts gemeldet“, sagt er. Die Infektionen haben sich also offenbar im privaten Umfeld ereignet. Damit haben sich in Gehrden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 367 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind 35 Gehrdener erkrankt.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.383 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.957 Personen als genesen aufgeführt. 864 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2562 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Montag bei 122,1.

Von Sarah Istrefaj