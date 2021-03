Gehrden

Nachdem Gehrden im regionsweiten Vergleich tagelang an der Spitze der höchsten Inzidenzwerte gelegen hatte, sind die Zahlen über das vergangene Wochenende deutlich gesunken. Es wurden fünf neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 173,8. Noch am Montag der Vorwoche hatte das Gesundheitsamt der Region einen Wert von 334,7 mitgeteilt. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 445 Gehrdener mit dem Coronavirus infiziert.

Auch mit dem gesunkenen Wert liegt Gehrden weiterhin deutlich über der Marke von 150, die als Anlass für eine nächtliche Ausgangssperre in der Diskussion steht. Weitere Kommunen in der Region mit einer Inzidenz von über 150 sind Barsinghausen (151,5), Garbsen (179,8), Langenhagen (201,2), Lehrte (199,9), Neustadt (150,1), Ronnenberg (173,1) und Seelze (221,9).

Von Sarah Istrefaj