Gehrden

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden liegt auch am Mittwoch unverändert bei 206. Diesen Wert hatte das Gesundheitsamt der Region auch am Dienstag mitgeteilt. Es haben sich fünf weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie erhöhte sich demnach auf 459.

Im regionsweiten Vergleich der Inzidenzwerte liegt Gehrden an zweiter Stelle hinter Seelze (219). Die gesamte Region Hannover mit ihren 21 Kommunen kommt auf einen Wert von 145,4. Ab Donnerstag, 1. April, gilt eine zwölftägige Ausgangssperre in der Zeit von 22 bis 5 Uhr.

Von Sarah Istrefaj