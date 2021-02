Corona in Gehrden: Das sind die aktuellen Zahlen

Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle bleibt in Gehrden stabil. Das Gesundheitsamt hat für Freitag eine Neuinfektion gemeldet, gleichzeitig sind zwei Betroffene wieder gesund. Demnach sind aktuell 16 Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 307 Gehrdener positiv auf das Virus getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Vergleich zum Donnerstag unverändert: Sie liegt auch am Freitag bei 38,6. Der Inzidenzwert in der Region Hannover beträgt aktuell 101,1.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 28.720 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 25.613 Personen als genesen aufgeführt. 687 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Am Freitag sind 2420 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky