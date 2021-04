Gehrden

Gehrden bleibt in der Region Hannover die Kommune mit dem niedrigsten Inzidenzwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag im Vergleich zum Donnerstag sogar noch gesunken: von 51,5 auf 45,1. Die Inzidenz in der Region Hannover wird aktuell mit 135,8 angegeben. Den höchsten Wert hat Gehrdens Nachbarkommune Wennigsen mit 250,4.

Auch die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist weiter rückläufig. Donnerstag hatte das Gesundheitsamt noch 24 Gehrdener gemeldet, am Freitag nur noch 18. Innerhalb der vergangenen 24 Stunde hat es im Stadtgebiet aber eine Neuinfektion gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie sind 489 Menschen aus Gehrden positiv auf Covid-19 getestet worden.

Bürgermeister Cord Mittendorf hat in der Ratssitzung am Donnerstagabend mit Blick auf das Infektionsgeschehen von einem „Wechselbad der Gefühl“ gesprochen. Die aktuellen Werte in Gehrden seien zwar ein „kleine Lichtblick“, insgesamt sei die Entwicklung aber besorgniserregend. Positiv bewertete Mittendorf das Interesse zahlreicher Gehrden an den kostenlosen Selbsttests, welche ein Testmobil donnerstags und sonnabends während der Marktzeiten in der Innenstadt anbietet. „Das wird sehr angenommen“, sagte er.

Von Dirk Wirausky