Corona in Gehrden: Inzidenzwert bleibt auf dem Höchststand

Gehrden

In der Stadt Gehrden ist die Anzahl der Corona-Infizierten minimal zurückgegangen. Die Region Hannover meldete, dass am Mittwoch 20 Personen erkrankt sind – tags zuvor war in der Stadt mit 21 der Höchstwert erreicht worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich inzwischen 74 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 90,5 seit Dienstag stabil geblieben – was ebenfalls den Höchstwert bedeutet.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 8980 Menschen registriert, die sich in der Region Hannover mit dem Coronavirus angesteckt haben. 163 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Mittwoch bei 130,5.

Von Uwe Kranz