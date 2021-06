Gehrden

In Gehrden ist die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, erneut gesunken. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind aktuell noch fünf Menschen im Stadtgebiet infiziert. Am Vortag waren es noch sieben Personen. Eine Neuinfektion ist am Donnerstag nicht gemeldet worden.

Deutlich gesunken ist die Sieben-Tages-Inzidenz. Sie liegt im einstelligen Bereich. Am Donnerstag beträgt sie in Gehrden 6,4; am Mittwoch war sie mit 19,3 angegeben worden. Auch in der Region Hannover geht der Inzidenzwert weiter zurück. Aktuell liegt er bei 13,6.

Von Dirk Wirausky