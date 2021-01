Corona in Gehrden: Inzidenzwert steigt auf 296,1

Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Gehrden von Dienstag auf Mittwoch erneut leicht zurückgegangen. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover mitteilte, sind im Stadtgebiet aktuell 60 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind vier weniger als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Gehrden 250 Menschen mit dem Virus infiziert. Dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz ein weiteres Mal gestiegen. Sie wird am Mittwoch mit 296,1 angegeben. Weiterhin ist der Wert in keiner anderen Kommune der Region so hoch.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 23.908 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Davon sind mittlerweile 20.218 Personen als genesen aufgeführt. 499 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Am Mittwoch waren 3389 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover bei 164,4.

Von Uwe Kranz