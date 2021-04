Gehrden

Jahrzehntelang war es ein unumstößlicher und beliebter Brauch: Am Vorabend des 1. Mai wurde auf dem Marktplatz und in der Margarethenkirche die Lyra-Feier veranstaltet. Höhepunkt des Festes war stets das Singen des Mailiedes. Doch wie schon 2020 macht auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie der Traditionsveranstaltung einen Strich durch die Planung – die Feier muss abgesagt werden.

Feierlichkeiten mit Menschenansammlungen sind nach der geltenden Corona-Verordnung verboten, und es ist nicht zu erwarten, dass sich daran bis zum 30. April noch etwas ändern wird. Bürgermeister Cord Mittendorf und Pastor Wichard von Heyden haben sich darum in einem Telefonat darüber verständigt, die Lyra-Feier erneut ausfallen zu lassen.

Lesen Sie auch Gehrden: Lyra-Feier und Maiparty locken Hunderte Besucher an

Mit dem Fest erinnert die Stadt alljährlich an Justus Wilhelm Lyra. Er wirkte von 1877 bis zu seinem Tod 1882 in Gehrden als Pastor. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist sein Lied „Der Mai ist gekommen“. Die Melodie des Volksliedes hatte Lyra bereits 1842 als Student in Berlin komponiert. Er und seine Frau sind auf dem Gehrdener Friedhof begraben. In der Stadt sind viele Standorte und Gedenkstätten nach ihm benannt.

Von Dirk Wirausky