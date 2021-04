Gehrden

Der positive Trend in Gehrden hält an: Die Zahl der Corona-Fälle ist im Stadtgebiet weiter rückläufig. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag gemeldet, dass aktuell 29 Gehrdener mit dem Coronavirus infiziert sind; am Montag waren es noch 37 Personen. Eine Neuinfektion wurde darüber hinaus nicht gemeldet.

Entsprechend ist die Sieben-Tages-Inzidenz erneut zurückgegangen: von 51,5 am Montag auf 45, 1 am Dienstag. In keiner Kommune der Region ist der Inzidenzwert aktuell so niedrig. Zum Vergleich: In der gesamten Region Hannover beträgt er am Dienstag 119,8. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen keine Rolle. Dafür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 40.370 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.798 Personen als genesen aufgeführt. 962 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Aktuell sind 2610 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky