Gehrden

Eine gute Nachricht für die Gehrdenerinnen und Gehrdener: Der Inzidenzwert der Stadt bleibt weiterhin konstant unter der kritischen Marke von 100. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,8. Damit bleibt der Wert auf gleichem Niveau wie am Vortag.

Aktuell sind in Gehrden 19 Menschen mit Covid-19 infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr sind insgesamt 350 Personen an dem Virus erkrankt. Das sind zehn mehr als vor einer Woche. Doch der Inzidenzwert lag da noch bei 90,1.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 32.493 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 29.208 Personen als genesen. 823 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Aktuell sind in der Region 2292 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region liegt am Freitag bei 106,9.

