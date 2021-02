Gehrden

Aufatmen bei Jens Paul, Leiter der Pflegeeinrichtung Haus Gehrden: Am Sonntag wurden rund 150 Bewohner und Mitarbeiter aus dem Pflegeteam zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft. „Die Quote liegt jetzt bei den Bewohnern bei rund 90 und bei den Mitarbeitern bei knapp 80 Prozent an komplett zweimal Geimpften“, sagt Paul.

Nebenwirkungen habe es kaum gegeben: Einige Geimpfte hätten leichte Muskelschmerzen, etwas Fieber oder auch Unwohlsein verspürt. „Nach Auskunft der Impfärztin, die die Aktion geleitet hat, sind dies aber Symptome, die sie als noch normal bezeichnet. Die meisten der leichten Beschwerden, waren dann auch schnell wieder verschwunden“, berichtet Paul.

Nächster Impftermin ist im März

Nun müsse weiter Aufklärungsarbeit geleistet werden, um auch noch die wenigen Mitarbeiter und Bewohner, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, davon zu überzeugen. „Mitte März erwarte ich einen weiteren Impftermin, dann können sich auch die restlichen noch nicht Geimpften und unsere Bewohner, die in den vergangenen Wochen neu bei uns aufgenommen wurden, einer ersten Spritze unterziehen“, meint Paul.

Insgesamt bestand das Impfteam der Region aus vier Personen – neben der Ärztin waren drei Mitarbeiter der Johanniter im Einsatz. Protokolliert wurde die Aktion entweder durch einen Eintrag in einen vorhandenen Impfpass oder in einem eigens für das Impfen ausgestellten Dokument.

Lesen Sie auch: 35 Bewohner und Mitarbeiter im Haus Gehrden mit Coronavirus infiziert

Besuchsverbot bis Ende Februar

Nach wie vor werden aber alle Bewohner und Mitarbeiter regelmäßig einem Schnelltest unterzogen, um möglichst frühzeitig eventuell infizierte Personen herauszufiltern. Vorerst bis zum 28. Februar bleibt das Haus auch weiterhin für Besucher geschlossen. „Das ist eine allgemeine Empfehlung, da die Wirkung der zweiten Spritze etwa eine Woche braucht, um ihre ganze Wirksamkeit zu entfalten“, sagt Paul. Ab dem 1. März soll je nach Vorgabe der Behörden eine schrittweise Lockerung angestrebt werden. „Wir werden dabei aber sehr vorsichtig und umsichtig umgehen, um unsere Bewohner und Pflegekräfte nicht zu gefährden“, sagt Paul.Anfang Januar hatten sich in dem Senioren- und Pflegeheim an der Schulstraße 35 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Von Dirk Wirausky