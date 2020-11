Empelde

Die Beamten des Polizeikommissariats Ronnenberg kontrollieren fortwährend die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung. Am Dienstag waren die Polizisten dazu schwerpunktmäßig in der Fußgängerzone in Gehrden, am Bahnhof in Wennigsen und in Empelde unterwegs. Insgesamt hielten sie dabei 20 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest.

Der Großteil der Verstöße wurde in Ronnenbergs größtem Stadtteil Empelde festgestellt. An der Stadtbahnendhaltestelle ( Wendeschleife) sowie im Bereich des Bahnhofs verstießen Passanten elfmal gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Betroffenen müssen nun mit einen Bußgeldbescheid von der Region Hannover rechnen.

Auch für die kommenden Tage haben die Ordnungshüter weitere Einsätze angekündigt, bei denen die Kontrolle der Einhaltung der Corona-Verordnung im Vordergrund stehen soll.

Von Uwe Kranz