Gehrden

Das Gesundheitsamt der Region hat am Dienstag zwei Neuinfektionen in Gehrden gemeldet. Aktuell sind 67 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Allein 43 Bewohner und Mitarbeiter im Senioren- und Pflegeheim Haus Gehrden sind laut Gesundheitsamt betroffen. Auch am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) sind zwei Fälle gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 277 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert, drei Gehrdener sind an einer Corona-Infektion verstorben.

Leicht zurückgegangen ist die Sieben-Tages-Inzidenz. Sie beträgt am Dienstag 206,0. Am Montag lag sie noch bei 212,4. In der Region weist aktuell nur Sehnde mit 210,4 einen höheren Inzidenzwert auf. In der Region Hannover wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 133,7 angegeben. Sie ist ausschlaggebend für einige der in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 25.281 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 21.715 Personen als genesen aufgeführt. 534 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 3294 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky