Northen/Everloh/Lenthe

Für Bürger im nördlichen Gehrden, die aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören und sich während der Coronakrise besser zu Hause aufhalten sollten, starten Angebote zur kostenlosen Einkaufshilfe: Sowohl der Ortsrat Northen als auch Freiwillige der Kirchengemeinde Lenthe-Northen mit der Kapellengemeinde Everloh wollen helfen.

Ortsrat Northen startet Einkaufshilfe

Der Ortsrat Northen bietet ab sofort Unterstützungen bei Besorgungen an. Interessierte können sich dafür bei Ortsbürgermeister Friedhelm Meier unter Telefon (05108) 924747 melden oder bei dessen Stellvertreter Karl-Ludwig Zuther unter der Nummer (05108) 3503. Freiwillige, die den Ortsrat bei dem Angebot unterstützen wollen, können sich ebenfalls unter diesen Nummern melden.

Kirchengemeinde findet Helfer für Northen, Lenthe und Everloh

Mehrere Freiwillige haben sich außerdem in den drei Dörfern auf einen Aufruf der Kirchengemeinde bei Pastor Martin Funke gemeldet. Wer in Northen, Lenthe und Everloh zur Risikogruppe gehören und aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Kontakte möglichst vermeiden will, kann sich im Pfarramt melden unter Telefon (05108) 9138202. Von dort werde zentral eine Hilfe organisiert, so Funke: „Menschen, die sich in Gefahr sehen, sind gebeten, das Angebot wahrzunehmen.“ Für Lenthe, Northen und Everloh werden noch weitere Freiwillige gesucht.

Von Astrid Köhler