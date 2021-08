Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Gehrden wissen

Gehrden

Ein Bürgermeister wird in Gehrden im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kommunen in der Region Hannover im September nicht gewählt. Cord Mittendorfs Amtszeit geht noch bis zum Spätsommer nächsten Jahres. Mittendorf setzte sich in einer Stichwahl am 15. Juni 2014 gegen Amtsinhaber Hermann Heldermann (CDU) durch. Mittendorf ist der erste sozialdemokratische Bürgermeister seit dem Jahr 1976. Stellvertretende Bürgermeister sind Henning Harter (SPD), Heinrich Meinecke (CDU) und Heide Rath (CDU). Gewählt werden am 12. September in Gehrden allerdings der Rat der Stadt sowie die Ortsräte in den Ortsteilen.

Kandidaten für den Rat der Stadt

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen, über die Sanierung der Straßen, und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. Die CDU hat 19 Frauen und Männer benannt, angeführt wird die Union von Thomas Spieker. Die FDP um Lutz Fengler bewirbt sich mit einem männlichen Sextett um einen Sitz im Rat. Die SPD wird von Henning Harter in den Kommunalwahlkampf geführt. Seit 2006 steht er an der Spitze der SPD-Fraktion; vor fünf Jahren holte 1103 Stimmen – so viele wie kein andere politischer Bewerber. 15 Frauen und Männer bewerben sich für die Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl am 12. September für einen Platz im Rat der Stadt Gehrden.

Die Grünen werden von der Spitzenkandidatin Nina Grote angeführt und leiten damit gleichzeitig einen Generationenwechsel ein. 20 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um einen Platz im neuen Rat der Stadt Gehrden.

Nach nur einer Wahlperiode wird sich die AfD aus dem Rat zurückziehen. Die dreiköpfige Fraktion hat angekündigt, bei der Wahl im September nicht mehr für einen Sitz im Rat der Stadt zu kandidieren. Dafür schickt die AfD in Gehrden mit Markus Baumann einen Einzelbewerber ins Rennen.

Erstmals wird in Gehrden bei einer Kommunalwahl die Satire-Partei antreten. Mit Stephan Fromm und Stefan Meinshausen bewerben sich zwei Kandidaten um einen Sitz im Rat der Stadt.

Auch die Linkspartei will wieder in den Rat der Stadt Gehrden. Erneut wird es Dirk Tegtmeyer versuchen. Tegtmeyer ist bereits seit 2016 Ratsmitglied.

Aktuell sitzen sechs Frauen und 23 Männer im Rat der Stadt Gehrden. Sechs Parteien sind vertreten. Die Sitzverteilung: SPD 9, CDU 9, Grüne 5, FDP 2, AfD 3, Die Linke 1. Stärkste Partei war bei den Kommunalwahl 2016 die CDU mit 33,4 Prozent. Die SPD folgte mit 29,2 Prozent. Die Grünen erhielten 16,5 Prozent, die FDP 7,1 Prozent, die AfD 9,9 Prozent und die Linkspartei 2,8 Prozent.

Kandidaten für die Ortbürgermeisterwahlen

Auch die Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen werden im September neu gewählt. Mit Hilmar Rump in Lemmie, Ralf Wegmann in Ditterke und Philipp Felsen in Redderse werden drei amtierende Ortsbürgermeister nicht mehr kandidieren. In Lemmie wird eine neu gegründete Wählergemeinschaft antreten. In Lenthe tritt ebenfalls eine neue Wählergemeinschaft bei den Kommunalwahlen an. Sechs Frauen und Männer bewerben sich um einen Sitz im Ortsrat. Spannend könnte es in Everloh werden. Dort hat sich die fünfköpfige Freie Wählergemeinschaft Everloh gebildet. Aus deren Mitte strebt Sabine Sippel nach dem Posten der Ortsbürgermeisterin an. Die Konkurrenz ist aber groß. Die Grünen um Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke schicken sieben Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen, die CDU zwei. Auch in Redderse hat sich eine Wählergemeinschaft gebildet. Dort bewerben sich eine Frau und drei Männer um einen Platz im Ortsrat.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Matthias Miersch aus Laatzen tritt wieder für die SPD an. 98 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für ihn, er hatte keinen Herausforderer. Die CDU hat den Barsinghäuser Tilman Kuban nominiert, der seit zwei Jahren Vorsitzender der bundesweiten Jungen Union ist. Er soll auf Maria Flachsbarth folgen, die nicht noch einmal kandidiert. Einen Kommentar zur Nominierung der Kandidaten von SPD und CDU in der Region Hannover lesen Sie hier. Es gibt aber auch einen liberalen Herausforderer: Markus Hofmann aus Hemmingen. Die Kandidatin der Grünen ist die 40-jährige Architektin Simone Meyer aus dem Springer Ortsteil Alvesrode. Zum Wahlkreis 47 gehören Wennigsen, Gehrden, Barsinghausen und Ronnenberg, sowie Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Lehrte, Seelze, Sehnde, Springe und Uetze.

Wer folgt Regionspräsidenten Hauke Jagau?

Für das Amt des scheidenden Regionspräsidenten Hauke Jagau bewerben sich am 12. September die Hemmingerin Frauke Patzke für die Grünen. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch, die in Lemmie wohnt.

Von Dirk Wirausky