Das sagen Bürger zur Öffnung der Gehrdener Fußgängerzone für Radfahrer

Gehrden

Die Mehrheit im Rat hat beschlossen, künftig die Fußgängerzone für Fahrradfahrer freizugeben. Bisher dürfen Fahrradfahrer nur zwischen 19 und 8 Uhr an den Läden vorbeifahren. Tagsüber müssen sie in diesem Bereich schieben oder ihn umfahren. Bei den meisten Gehrdenern kommt die Freigabe der Strecke gut an, aber sie stellen Bedingungen.

Markttage sind die Ausnahme

Mit Ausnahme der Markttage sollen die Radfahrer bald rund um die Uhr durch die Fußgängerzone radeln dürfen. Für die meisten Bürger ist das völlig in Ordnung. Befragte sind sich einig, dass Rücksichtnahme der Schlüssel ist. Passantin Regina Hagen meint zu der geplanten neuen Regelung: „Wenn jeder zivilisiert und ruhig durchfährt, gerne.“

Für manchen Bürger ist die Diskussion aber überflüssig. Ein niederländischer Passant meint: „Wenn nichts los ist, warum sollte ich dann hier nicht mit dem Rad durchfahren können.“ Ein Vater mit Kinderwagen kann sich in die Radfahrer hineinversetzen. „Für wen soll ich absteigen? Hier ist nichts los“, sagt er.

Gerhard Röhler befürwortet die Öffnung der Fußgängerzone für Radfahrer. „Anderer Städte haben damit gute Erfahrungen gemacht“, schreibt er in einem Leserbrief. In Gehrden werde man als Radfahrer gezwungen, die Fußgängerzone und den Marktplatz weiträumig zu umfahren, um dann mit zu vielen Autos die engen Straßen zu teilen. „Das ist sehr gefährlich für die Radfahrer, denn sichere Radwege zur Umfahrung der Innenstadt gibt es in Gehrden nicht“, kritisiert er.

Radfahrer beleben die Innenstadt

Röhlers Vorschlag: Fußgängerzone und Marktplatz für die zunehmende Zahl der Radfahrer zeitnah zu öffnen. „Platz ist genug vorhanden für Fußgänger und Radfahrer, und das würde auch die oft sehr leere, tote Innenstadt umweltfreundlich beleben“, meint er. Dabei könnte eine farbige Markierung der Fahrspur nette farbige Akzente setzen. „Selbstverständlich müssen die Radfahrer im Schritttempo fahren und umsichtig agieren“, fordert Röhler.

Das sieht auch ein älterer Herr so. „Ich könnte mir einen Fahrradstreifen vorstellen, das wäre genial“, meint er. Da die Fußgängerzone so breit sei, wäre das eine gute Lösung.

Angst vor Rasern

Viele ältere Mitbürger sehen die Entscheidung kritischer. Vor allem die Angst vor Rasern bringt einige zum Grübeln. Ursula Mels, die sogar selbst ihr Fahrrad über den Steinweg schiebt, sagt: „Ich finde es besser, wenn die Leute ihr Rad schieben.“ Da auch E-Bikes, E-Roller und Skateboards auf Radwegen fahren dürfen befürchtet ein anderer Gehrdener, dass die Verkehrssituation problematisch werden könnte: „Mit Elektro-Verkehrsmitteln und Skateboards wird es leider eskalieren“, sagt er.

Wann die Fußgängerzone tatsächlich für den Radverkehr geöffnet wird, ist noch offen. Zuletzt hatten CDU und Grüne kritisiert, dass der Ratsbeschluss bislang noch nicht umgesetzt worden ist. „Warum das noch nicht passiert ist, ist mir unerklärlich“, hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker bemängelt.

Von Franz-V. Reitzler