Gehrden

Die Enttäuschung über die schlechte Saison im Gehrdener Delfi-Bad ist dem Betriebsleiter ins Gesicht geschrieben. Am letzten Öffnungstag des Freibades zieht Alexander Dreger eine ernüchternde Bilanz. „Nicht nur Corona, sondern vor allem das schlechte Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt er. Nach offiziellen Angaben der Stadt haben exakt 24.085 Gäste zwischen dem 7. Juni und dem 24. September das Freibad an der Lange Feldstraße besucht. Rekordmonat war der Juni mit 11.688 Badegästen. In diese Zeit fällt mit dem 9. Juni auch der beste Tag mit 1300 Besuchern. In normalen Zeiten vor Corona halten sich laut Dreger an besonders heißen Tagen rund 3000 Badegäste auf der schmucken Anlage auf. Insgesamt kamen 2020 31.726 Badegäste.

Nur 500 Besucher durften gleichzeitig ins Bad

Doch wie schon im vergangenen Jahr war wieder alles anders. Erneut durften sich gleichzeitig nicht mehr als 500 Besucher auf dem Gelände des Delfi-Bades aufhalten. „In diesem Sommer mussten wir nur an sechs Tagen den vorgeschriebenen Einlassstopp anordnen. An diesen besonders heißen Tagen bildeten sich lange Menschenschlangen bis hin zur Ampel“, erinnert sich Dreger. Das sei für den einen oder anderen nicht ganz einfach gewesen und habe auch hin und wieder zu kleinen Streitereien geführt. „Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich haben immer versucht, die Situation zu entschärfen“, sagt Dreger. Das habe auch ganz gut geklappt. Er selbst habe auch immer ein paar Späße auf Lager gehabt. Das helfe.

Kaum junge Familien nutzen das Freibad

In diesem Jahr haben vor allem die Besucher aus Hannover gefehlt. „Sie wussten nicht, dass sie hier bei uns in Gehrden ohne vorherige Anmeldung ins Bad dürfen“, fügt er hinzu. Wegen des gesperrten Babyschwimmbeckens seien insbesondere auch junge Familien mit kleinen Kindern ferngeblieben.

Schwimmkurse habe es in der Saison nicht gegeben. Nun liegt die ganze Hoffnung auf der Wiedereröffnung des Hallenbades, das ab Dienstag, 28. September, nach mehr als dreijährigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten wieder geöffnet wird. Die Schwimmmeister stehen sozusagen schon in den Startlöchern. „Wir freuen uns sehr, dass es bald wieder losgeht“, sagt der Betriebsleiter.

Insgesamt sind zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Delfi-Bad beschäftigt, davon sechs Schwimmmeister, drei Kassiererinnen und drei Aushilfskräfte. Dreger ist „mega“ stolz auf sie. „Ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz offiziell bei allen bedanken. Sie haben unendlich viel geleistet während der Pandemie“, lobt er die Frauen und Männer. Es habe manchmal schon viel Überzeugungskraft gekostet, die Besucher von den Corona-Auflagen zu überzeugen. „Wir müssen uns an die Regeln halten, die uns von der Behörde vorgegeben werden“, betont der 39-Jährige.

Von Heidi Rabenhorst