Gehrden

Gilda Mittag ist ziemlich aktiv in ihrer Stadt. Zu Beginn der Corona-Krise hat sie die Plattform „Wir sind Gehrden“ gegründet. Das Netzwerk aus Gehrdener Gewerbetreibenden sollte während des Shutdowns den Geschäftsleuten die Gelegenheit bieten, sich dort zu präsentieren, zu zeigen, was auch in der Krise möglich ist und somit weiter zu wirtschaften. Eine Seite, auf der alle zu finden sind. Und das habe gut funktioniert, wie Mittag sagt.

Inzwischen ist sie mit ihren Aktionen generations- und formatübergreifend aktiv – auch unabhängig von Corona, immer mit dem Ziel, den Zusammenhalt in ihrer Stadt zu stärken und zu zeigen, wie viel Potenzial in Gehrden steckt. Drei aktuelle und sehr unterschiedliche Projekte stechen dabei heraus. Zunächst die Aufkleberaktion, die Mittag vor wenigen Woche gestartet hat. Bürger, die den „Wir sind Gehrden“-Sticker an ihrem Auto befestigen, können etwas gewinnen: eine Massage, einen Blumenstrauß oder Motoröl – viele Händler hätten sich angeschlossen und beteiligten sich, sagt die Initiatorin.

Anzeige

Rolf Eisenmenger hat ähnlichen Gedanken

Als zweite Aktion brachte Mittag ein Foto in Umlauf, auf dem sie gemeinsam mit Rolf Eisenmenger zu sehen ist. Eigentlich wollte sie damit in erster Linie ein Zeichen setzen. Eisenmenger, seit 24 Jahren Inhaber des Herrenausstatters Lo&Go in Hannover, habe zu Beginn der Corona-Krise angefangen, mit einem Pappschild mit der Aufschrift „Support you local“ durch die Straßen zu ziehen und sich damit vor Geschäften fotografieren zu lassen. Inzwischen habe er knapp 500 Fotos gemacht. Und bei der Aktion sei er auch in Gehrden unterwegs gewesen. „Ich wohne seit 2013 hier und fühle mich hier zuhause. Mich müsste man hier schon wegtragen“, sagt der 65-Jährige.

Weitere HAZ+ Artikel

Aus den Bildern hat er ein Video zusammengeschnitten. „Ich habe das gesehen und gedacht, wir sollten auch gemeinsam ein Foto machen“, berichtet Mittag. „Wir sind Gehrden“ und „Support you local“ verfolgten schließlich beide ein Ziel: den Zusammenhalt zu fördern.

Imagefilm über Gehrden

Und darum geht es auch bei der dritten und aktuellen Aktion. „Wir haben einen Imagefilm über Leben und Arbeiten in Gehrden gedreht“, erzählt Mittag. In diesem Fall habe sie mit dem lokalen Filmproduzenten Pascal Klein zusammengearbeitet. „ Pascal hat immer wieder die Drohne steigen lassen und Orte in und um die Stadt gefilmt“, berichtet Mittag. „Der Film dauert so 40 bis 50 Sekunden und soll zum Schulstart in den sozialen Medien veröffentlicht werden.“ Sie wolle mit dem Projekt einfach zeigen „wie toll Gehrden ist“.

Die einfallsreiche Gehrdenerin freut sich insbesondere darüber, dass sie mit dem 28-jährigen Klein, der ein Freund ihres Sohns ist, zusammenarbeiten konnte. „So junge, kreative Menschen haben wir hier in der Stadt“, sagt sie zufrieden.

Inzwischen laufe auf „Wir-Sind-Gehrden.de“ sogar die Jobbörse ziemlich gut. Mehrere Stellen seien bereits vermittelt worden, berichtet Mittag. Es gehe eben nicht nur darum, die lokalen Geschäftsleute zu unterstützen, sondern auch darum, den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu geben, ihnen zu zeigen, dass sie in Gehrden nicht allein sind – auch nicht in Zeiten der Krise.

Von Janna Silinger