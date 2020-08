Neun Mal Live-Musik gibt es ab Ende August auf der neuen Waldbühne in Gehrden. Zum Auftakt spielt die Coverband The Jetlags, auch Matthias Brodowy tritt auf dem Gelände des Polizeihundsportvereins auf. Der Vorverkauf für das neue Open-Air-Spektakel hat begonnen.

Haben für die Waldbühne zugesagt: Me and the Heat spielen bei der Caribbean Night am 5. September. Quelle: privat