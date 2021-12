Investitionen in Millionenhöhe prägen in den nächsten Jahren das Stadtbild in Gehrden. Mit dem Bau einer neuen Grundschule ist bereits begonnen worden. Doch es gab 2021 auch andere Themen wie die Sanierung des Hallenbades, Elternproteste, eine Explosion in der Innenstadt – und ein rätselhafter Stein am Gehrdener Berg.