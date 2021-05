Lenthe

Das kürzlich eröffnete Dorfhaus Lenthe ist jetzt offiziell ein zusätzliches Trauzimmer der Stadt Gehrden. Am Freitagmorgen haben sich in dem Raum des Dorfcafés Angela und Ulf Wannags als erstes Ehepaar vor der kommunalen Standesbeamtin Miriam Hoppmann das Jawort gegeben. Immerhin sei in Lenthe seit der Kommunalgebietsreform in den Siebzigerjahren keine Eheschließung mehr vollzogen worden, erklärte Wannags.

„Es war mir ein so großes Anliegen, in meinem Heimatort zu heiraten“, sagte der 58-jährige Bräutigam nach der Zeremonie überglücklich. Dann nahm das Ehepaar auf einer Wiese hinter dem Dorfhaus am Pagenburgweg unter Corona-Bedingungen Glückwünsche von Angehörigen und Freunden entgegen.

Zur Galerie Feierliche Premiere: Im neuen Lenther Dorfhaus haben sich Angela und Ulf Wannags als erstes Ehepaar vor der kommunalen Standesbeamtin Miriam Hoppmann das Jawort gegeben.

Der 58-jährige Wannags war es auch, dessen Wunsch und Initiative die feierliche Premiere überhaupt erst möglich gemacht hatte. Das berichtete am Rande der Hochzeit Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. „Er ist ein echter Lenther und war schon Anfang des Jahres mit seinem Wunsch auf mich zugekommen“, sagte Ermerling, der auch Vorsitzender der Dorfhaus-Genossenschaft ist. Planerisch sei alles eine Herausforderung gewesen. „Wir waren wegen andauernder Restarbeiten zuerst noch gar nicht sicher, wann wir eröffnen können“, erklärte Ermerling. Das Ehepaar habe sich auch deshalb für einen Hochzeitstermin im Mai entschieden – und um nach einer möglichen Entspannung der Corona-Situation mit einigen Gästen feiern zu können.

Gut gelaunte Gäste sind zum Dorfhaus gekommen, um Angela und Ulf Wannags unter Corona-Bedingungen zur Hochzeit zu gratulieren. Quelle: Ingo Rodriguez

Dorfhaus ist standesamtliche Außenstelle der Stadt

Als nach dem Abschluss der Bauarbeiten am 13. Mai schließlich der Dorfladen und das Café unter Corona-Bedingungen den Testbetrieb gestartet hatten, gab es für den Ortsrat noch eine weitere wichtige Aufgabe zu erledigen: Es musste bei der Stadt Gehrden für das neue Dorfhaus eine offizielle Widmung zur Einrichtung eines Trauzimmers als standesamtliche Außenstelle beantragt werden. Das habe der Ortsrat wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen einstimmig im Umlaufverfahren beschlossen und dann beantragt, berichtete Ermerling.

Nachdem auch die Stadt ihr Jawort gegeben hatte, wurden die weiteren Voraussetzungen unmittelbar vor der Premiere erfüllt: Ein Tisch und ein Stuhl für die Standesbe­amtin wurden aufgestellt, ebenso Stühle für das Brautpaar und deren Trauzeugen; der Raum bietet zudem Platz für eine Bestuhlung für zehn bis 15 Gäste. „An der Zeremonie haben im Trauzimmer wegen der Corona-Anordnungen aber nur vier Gäste teilgenommen. Es galt Maskenpflicht“, berichtete Standesbeamtin Hoppmann.

Lesen Sie auch Dorfhaus Lenthe vor der Eröffnung

Sie ist eine von zurzeit sechs Standesbeamten und -beamtinnen im Gehrdener Rathaus. Städtische Trauzimmer gibt es laut Hoppmann auch im Rathaus sowie in der Dorfstube Northen. Durchschnittlich verzeichnet die Stadtverwaltung pro Jahr etwa 90 Eheschließungen. Künftig können sich Eheleute regelmäßig im Lenther Dorfhaus trauen lassen. Termine müssen aber mit dem Standesamt Gehrden vereinbart werden. In letzter Konsequenz entscheidet Lenthes Ortsbürgermeister, ob eine Trauung im Dorfhaus möglich ist. Für die Nutzung werden keine Gebühren erhoben. Es besteht zudem die Möglichkeit, nach der Hochzeit das Café zu buchen. „Unter den Hochzeitsgästen gibt es schon einen Interessenten für die zweite Eheschließung in Lenthe“, verriet Ortsbürgermeister Ermerling.

Ulf (links) und Angela Wannags freuen sich über die Glückwünsche von Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Quelle: Ingo Rodriguez

Er gehörte mit Silke Bieber und Katharina Scharmann aus dem Vorstand der Dorfhaus-Genossenschaft zu den Gratulanten des ersten Brautpaares. Die Genossenschaft wurde 2017 gegründet wurde, um das Dorfhaus-Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von rund 150.000 Euro zu finanzieren. Mehr als 140 Mitglieder sind mit mehr als 200 Anteilen beteiligt.

Von Ingo Rodriguez