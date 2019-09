Kostenlos bis 09:09 Uhr Dürfen Gehrdens Schüler am Klimastreik am Freitag in Hannover teilnehmen?

Wenn am Freitag wieder Tausende Schüler in Hannover für das Klima streiken, stellt sich erneut die Frage: Geht die Schulpflicht über die Demonstrationsfreiheit? Oder umgekehrt? Die Oberschule Gehrden und das Matthias-Claudius-Gymnasium legen den Sachverhalt unterschiedlich aus.